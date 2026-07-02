Videos: la nieve sorprendió a varias localidades de la provincia de Buenos Aires en medio del frío extremo

Julio llegó con nevadas en varios puntos del país . Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves empezaron a circular videos en redes sociales de usuarios sorprendidos por este fenómeno climático qu e pintó de blanco las postales de la Argentina .

La nieve ayer llegó a Mendoza y San Juan , y hoy a la madrugada a algunas zonas de las sierras de Córdoba , como La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Caramuchita, a Tafí del Valle, en Tucumán , y con menor intensidad a algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, como en Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres .

En otras zonas como Necochea, Mar del Plata y Miramar cayeron pequeñas piedritas de granizo del tamaño de un grano arroz, que al caer al piso lo tiñen de blanco y crean un paisaje similar al de la nieve.

Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas se registre nieve en esas zonas , ya que las temperaturas rondan entre 1 y 2 grados, que es justamente el límite para el cual se pueden llegar a dar estos chaparrones de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio en Jujuy , Salta , Tucumán , Catamarca , La Rioja , San Juan , Córdoba , San Luis , Mendoza , Entre Ríos , Corrientes , Misiones , Buenos Aires (incluye CABA) , Santa Fe , La Pampa , Neuquén , Río Negro y Chubut .

Las alertas de nivel amarillo pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Para este jueves 2 de julio se espera en CABA y el conurbano de PBA una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 9 , con condiciones de frío sostenido durante todo el día y sensación térmica baja, en especial en las primeras horas de la mañana y la noche.

Fuente: TN