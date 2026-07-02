Hay alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y 17 provincias para este jueves 2 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio en Jujuy , Salta , Tucumán , Catamarca , La Rioja , San Juan , Córdoba , San Luis , Mendoza , Entre Ríos , Corrientes , Misiones , Buenos Aires (incluye CABA) , Santa Fe , La Pampa , Neuquén , Río Negro y Chubut .

Las alertas de nivel amarillo pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Para este jueves 2 de julio se espera en CABA y el conurbano de PBA una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 9 , con condiciones de frío sostenido durante todo el día y sensación térmica baja, en especial en las primeras horas de la mañana y la noche.

El SMN establece las alertas comparando las temperaturas pronosticadas con los registros históricos de cada zona del país. Cuando se esperan valores mucho más bajos que los habituales para esa época del año, se considera que existe un evento de frío extremo .

Además de la intensidad del frío, el organismo también tiene en cuenta cuántos días seguidos durará el fenómeno . Cuanto más bajas sean las temperaturas y mayor sea su persistencia, más alto será el nivel de alerta, que puede pasar de amarillo a naranja o rojo según el riesgo para la salud de la población.

Fuente: TN