Una fuerte nevada cayó en diversos puntos del país, y hay alerta amarilla por la ola de frío polar en el AMBA

Continuaba este jueves la alerta amarilla por la ola de frío polar en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas mínimas que llegarían a 1 grado . En tanto que la nieve sorprendió a varias localidades del país esta madrugada, e incluso por la mañana llegó a Mar del Plata.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves en el AMBA se prevé una mínima de 1 grado y una máxima de 9 grados, con el cielo parcialmente nublado durante la tarde y viento sur todo el día.

En tanto que el viernes la jornada amanecerá con cero grados y llegará a 10 durante la tarde, con un cielo parcialmente nublado y viento del noreste.

A pesar de las bajas temperaturas en el comienzo del día, las probabilidades de que caiga nieve en la zona del AMBA son pocas, dado que no se dan otras dos condiciones necesarias: mucha humedad y precipitaciones.

De todas formas, durante el fin de semana las temperaturas no lograrán superar los 14 grados, debido a que las nubes cubrirán el sol la mayor parte del día y el domingo se esperan lluvias aisladas durante la tarde/noche.

El sábado 4 de julio, la mañana comenzará con 6 grados y llegará a 13 durante la tarde. El domingo, en cambio, la jornada comenzará con una mínima de 9 grados y llegará también a los 13 más tarde, con lluvias aisladas.

Julio le dio la bienvenida oficial al invierno en Argentina: durante la noche del miércoles 1 y la madrugada de este jueves 2 comenzaron a circular en redes sociales videos de zonas nevadas en diversos puntos del país.

Ayer, Mendoza y San Juan habían sido los primeros lugares en recibir un manto blanco sobre sus tierras, en tanto que esta madrugada las sierras de Córdoba y Tucumán corrieron la misma suerte.

La nieve despertó este jueves a las localidades cordobesas de La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita, además de la tucumana Tafí del Valle y, en menor intensidad, también pasó por algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

En zonas de la costa bonaerense, como Necochea y Miramar, cayeron pequeñas piedras de granizo del tamaño de un grano de arroz, que tiñeron el suelo de blanco y creaban un paisaje similar al de la nieve.

Fuente: Clarín