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La nieve llegó a Mar del Plata y los vecinos filmaron el inolvidable momento

Redacción CNM julio 02, 2026

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Julio llegó con nevadas en varios puntos del país, pero uno de los lugares donde más impactó la nieve fue en Mar del Plata , donde se registran temperaturas bajo cero .

Durante la mañana del jueves empezaron a circular videos en redes sociales de usuarios sorprendidos por este fenómeno climático que pintó de blanco las postales de la Argentina .

L eé también: Videos: la nieve sorprendió a varias localidades de la provincia de Buenos Aires en medio del frío extremo

Minutos antes de las 8, el termómetro marcó -1 grado y -3,4 de sensación térmica en la ciudad balnearia, y el pronóstico prevé una máxima que apenas alcanzará los 7°C, acompañada por lluvias durante gran parte del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio en Jujuy , Salta , Tucumán , Catamarca , La Rioja , San Juan , Córdoba , San Luis , Mendoza , Entre Ríos , Corrientes , Misiones , Buenos Aires (incluye CABA) , Santa Fe , La Pampa , Neuquén , Río Negro y Chubut .

Las alertas de nivel amarillo pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Para este jueves 2 de julio se espera en CABA y el conurbano de PBA una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 9 , con condiciones de frío sostenido durante todo el día y sensación térmica baja, en especial en las primeras horas de la mañana y la noche.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN


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