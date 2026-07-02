Mínimas de -3°C: cuál será el día más frío en el AMBA según el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el viernes 3 de julio será, hasta el momento, el día más frío de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , como consecuencia de una intensa masa de aire polar que afecta a gran parte del país.

Si bien en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima prevista será de 0°C , en distintos sectores del conurbano bonaerense los registros podrían descender por debajo del punto de congelación , con heladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según el pronóstico oficial del SMN para la Ciudad de Buenos Aires, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado durante todo el día , sin probabilidades de lluvia.

Además, se esperan vientos del sector este y noreste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja , especialmente durante la mañana.

Aunque la mínima oficial para la Ciudad será de 0°C , el panorama será aún más extremo en varios partidos del Gran Buenos Aires , donde las condiciones favorecerán la formación de heladas.

De acuerdo con el SMN, en algunas localidades del sur y oeste del conurbano las temperaturas podrían ubicarse por debajo de los 0°C . Entre ellas se encuentran La Plata , Cañuelas , Ezeiza , Quilmes , Berazategui , Lomas de Zamora y La Matanza , entre otras.

El frío intenso continuará durante el fin de semana, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente.

Para el sábado y el domingo no se esperan lluvias y el tiempo se mantendrá estable, con mañanas muy frías y tardes frescas.

Ante las bajas temperaturas, los especialistas recomiendan:

Según el SMN, la masa de aire polar continuará afectando al centro del país durante los próximos días, por lo que el frío extremo seguirá siendo protagonista al menos hasta el fin de semana.

Fuente: TN