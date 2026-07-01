(VIDEO) Río de Janeiro: trepó a un acantilado para tomarse una foto, pero al bajar perdió el equilibrio y murió tras caer desde 150 metros

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Un hombre de 44 años murió este domingo tras caer desde un acantilado de aproximadamente 150 metros de altura mientras descendía de una formación rocosa conocida como Pedra do Macaco, uno de los miradores naturales más visitados del municipio de Maricá.





El dramático episodio ocurrió luego de que la víctima se tomara una fotografía en la cima del peñasco. Toda la secuencia previa al accidente quedó registrada por personas que participaban de la excursión y el video ya comenzó a viralizarse en las redes sociales.





Recién en el tercer párrafo se conoció que el hecho ocurrió en São José do Imbassaí, municipio de Maricá, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, donde la Pedra do Macaco es un destino muy frecuentado por excursionistas debido a sus vistas panorámicas.





La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, vecino de Araruama, en la Región de los Lagos. Según informó el portal brasileño G1, participaba de una excursión para conocer el recorrido y colaborar con un grupo que organiza caminatas por la zona. Aunque acompañaba a los guías, todavía no contaba con la habilitación oficial para desempeñarse como guía turístico.





El momento de la caída quedó filmado





Las imágenes registradas por otros integrantes del grupo muestran a Arrabal sobre la parte más alta de la roca, desde donde acababa de tomarse una fotografía.





Al comenzar el descenso, decidió bajar de espaldas por la superficie inclinada de la piedra. Cuando intentó girar el cuerpo para continuar de frente, perdió el equilibrio y cayó al vacío.





Segundos antes del accidente, una de las personas que filmaba la escena le advirtió que tuviera cuidado, pero no logró evitar la tragedia.





Según los investigadores, el excursionista descendió por un sector considerado mucho más riesgoso que el recorrido habitual.





Un rescate extremadamente complejo





El accidente movilizó inmediatamente al Cuerpo de Bomberos y a equipos de rescate especializados.





El operativo comenzó alrededor de las 11:40 y se extendió durante casi cuatro horas, debido a las enormes dificultades para acceder al lugar donde había quedado el cuerpo.





El instructor de rescates de la Defensa Civil de Maricá, Matheus Moura, explicó que fue necesario atravesar una zona de vegetación muy cerrada y realizar maniobras de escalada y descenso con cuerdas para llegar hasta la víctima.





"Fue un rescate muy complejo. Tuvimos que ingresar por una zona de difícil acceso, realizar escalada y distintas maniobras con cuerdas hasta poder llegar al lugar junto con la aeronave", señaló.





Cuando los rescatistas lograron acceder al sector, Arrabal ya había fallecido debido a las gravísimas lesiones sufridas en la caída.





Un sitio turístico con antecedentes de accidentes





La Pedra do Macaco es uno de los principales atractivos naturales de la región gracias a las vistas panorámicas que ofrece desde su cima.





Sin embargo, especialistas advierten que el lugar carece de señalización adecuada y que el tramo final del ascenso y descenso requiere experiencia en senderismo y desplazamiento sobre roca.





De acuerdo con los rescatistas, no es la primera vez que ocurre un accidente en ese punto, ya que muchos visitantes se acercan hasta el borde para obtener fotografías.





La Justicia investiga lo ocurrido





La investigación quedó a cargo de la 82ª Comisaría de Policía Civil de Maricá, que busca reconstruir con precisión la mecánica del accidente mediante el análisis del video y los testimonios de quienes integraban la excursión.





Mientras tanto, familiares y amigos despidieron a Caio Arrabal a través de las redes sociales. Su hermano publicó un emotivo mensaje en el que expresó que falleció "haciendo lo que más le gustaba", en referencia a su pasión por el senderismo y las actividades al aire libre.