Empujó por la escalera a su mujer embarazada, le pegó en un estacionamiento y terminó agrediendo a vecinos: fue detenido

Un grave caso de violencia de género sacude a la localidad sanjuanina de Rivadavia, donde un hombre amenazó con dos cuchillos a su pareja embarazada de siete meses, la empujó por la escalera y después le volvió a pegar en un estacionamiento.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio. La mujer tuvo que ser internada y el agresor, que también atacó a otras personas, quedó detenido .

El violento suceso ocurrió cerca de las siete de la mañana del sábado, en un edificio ubicado sobre calle Juan B. Justo al 1100 Sur, en la localidad ubicada en el centro de la provincia de San Juan.

Extraoficialmente trascendió, que el agresor, de 25 años había salido a hacer las compras y al regresar, en un ataque de celos , comenzó a acusar a su pareja de haber permitido que otro hombre ingresara a su casa.

Tras la acusación, el hombre le quitó el celular a su pareja y se fue por los pasillos del complejo habitacional para buscar al supuesto "intruso". Pero, poco después, volvió al departamento armado con dos cuchillos e inició una nueva discusión en la que terminó empujando a la mujer por la escalera.

Las imágenes del ataque son impactantes. En ellas se puede ver a la mujer sobre el octavo escalón y el momento en que el hombre la empuja, causando su caída directamente sobre el piso de hormigón. Tras el ataque, la mujer se levantó e intentó huir hacia un estacionamiento, pero el agresor la siguió.

Aunque el resto de lo ocurrido no se llega a ver debido a las chapas que sirven de techo para los vehículos estacionados, medios locales reconstruyeron que, dentro del lugar el hombre volvió a atacar a su pareja y la golpeó con el mango de uno de los cuchillos , provocándole un corte en la frente.

En medio de la agresión, la mujer logró pedir ayuda a una vecina , quien dio aviso al 911. Sin embargo, antes de ser detenido el hombre protagonizó otros hechos de violencia: intentó atacar a un cuñado y amenazó y agredió a un repartidor de pan que pasaba por el lugar e intentó intervenir al ver lo que ocurría.

El agresor finalmente fue capturado por la policía mientras estaba subido al techo de una camioneta. Debido a las heridas que sufrió, la mujer embarazada fue trasladada al Hospital Rawson, en donde permanece internada bajo observación.

Los médicos verificaron que había sufrido lesiones en la cara y el abdomen. En tanto, el agresor quedó detenido y fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de armas y daño simple (ya que también rompió el retrovisor de la camioneta). La Justicia ordenó que quede en prisión preventiva.

En la causa interviene la fiscal Claudia Galante, quien espera los resultados de las pericias médicas para determinar si corresponde agravar la calificación penal de la causa, teniendo en cuenta el embarazo de la víctima.

Fuente: Clarín