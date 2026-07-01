Quiso entrar a robar, pero quedó colgado de una reja: lo detuvieron y ya lo liberaron a pesar de tener un frondoso prontuario

Un intento de robo en una casa de Mar del Plata se vio frustrado por la propia impericia del delincuente: quiso saltar el cerco perimetral y quedó enganchado en la reja con una de sus piernas.

Los gritos alertaron a los vecinos que lo terminaron escrachando: lo filmaron y lo subieron a las redes. El video se viralizó. Fue detenido por la Policía, aunque a las pocas horas quedó liberado a pesar de contar con un frondoso prontuario .

Fuentes policiales confirmaron que el intento de robo ocurrió en una casa ubicada sobre calle Hernandarias al 5400, en el barrio Las Avenidas . Fue este domingo por la tarde.

Allí, el delincuente de 40 años saltó el perímetro de seguridad que rodea la vivienda, pero una de sus piernas quedó enganchada en los alambres de púas de la parte de la reja y quedó colgado boca abajo.

Los gritos, alertaron a los vecinos que lejos de ayudarlo, lo filmaron y lo subieron a las redes indicando que el ladrón tuvo que abortar el robo por su "propia impericia".

En el video se puede ver con claridad la cara del sospechoso y varias manchas de sangre tanto en el rostro como en los brazos, ya que intentó por todos los medios zafar de la reja y terminó lastimándose peor.

Tras un llamado al 911, agentes de la comisaría tercera y del Comando de Patrullas llegaron al lugar y se encontraron con la inusual escena: el sospechoso colgando de la reja, sostenido únicamente por una de sus piernas , que había quedado enganchada entre las filosas púas metálicas colocadas como medida de seguridad, según publicó el diario La Capital .

Fue la propia policía la que tuvo que ayudarlo para "destrabarlo" del cerco perimetral. Y aunque estaba herido, el ladrón pretendió escapar a pie. Pero fue detenido a los pocos metros de donde se suscitó el percance.

El dueño de casa aseguró que cuando llegó, el hombre estaba colgando en la reja. Y luego de revisar el interior de la vivienda, certificó que el ladrón nunca ingresó. No había faltantes, ni daños.

El delincuente recibió asistencia del SAME y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica. Su intento de robo derivó en una causa penal: tentativa de hurto.

Según publicó el matutino marplatense, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso que una vez cumplidos los recaudos legales, se ordenó que recuperara la libertad. Una medida que se efectivizó desde el propio hospital una vez finalizada la atención médica.

Quedó libre a pesar de contar con un frondoso prontuario . Desde la Policía informaron que el hombre de 40 años cuanta con antecedentes por daño, averiguación de identidad, encubrimiento, robo agravado en poblado y en banda y resistencia a la autoridad.

Fuente: Clarín