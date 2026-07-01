La autopsia reveló de qué manera murió la abogada y exconcejal cuyo cuerpo fue enterrado en su casa de Castelar

El hallazgo del cadáver de Graciela Martínez, la mujer que fue encontrada sin vida enterrada en el fondo de su casa que causó conmoción entre los vecinos de Castelar sigue arrojando capítulos. Ahora, el forense reveló cómo murió la abogada y exconcejal de Morón de 54 años.

Segun el informe brindado por la autopsia, Martínez murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante en el cuello . La habrían atacado por la espalda.

El shock hipovolémico ocurre cuando el cuerpo pierde una cantidad grave de sangre u otros líquidos corporales. Esta reducción drástica impide que el corazón bombee suficiente sangre al cuerpo, lo que provoca que los órganos vitales dejen de funcionar correctamente.

El principal implicado en el homicidio es justamente su hijo , Carlos Ignacio C.M., de 25 años, quien al momento de encontrar el cuerpo de su madre, estaba detenido por intentar matar también a su padre, un hombre de 89 años que quedó mal herido luego de que el sospechoso le propinara algunas heridas cortantes.

Según confirmó el sitio Primer Plano , el resultado de la autopsia ya fue incorporado a la causa por homicidio agravado por el vínculo que lleva adelante el fiscal José María Ghessi. Según confirmaron desde la fiscalía, el acusado todavía no declaró ya que está detenido por el intento de asesinato de su padre, Carlos Costa.

Ese expediente, está siendo llevado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad.

En caso de que Carlos Ignacio C.M. sea encontrado culpable del homicidio de Martínez, la única pena prevista para este tipo de delito es de prisión perpetua .

Según dijeron los investigadores, el cuerpo de Martínez fue encontrado enterrado en el fondo de su propia casa ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200. Fue encontrado tras cavar un pozo en un lugar que había tierra removida.

El cuerpo sin vida de la abogada estaba dentro de una bolsa de consorcio. Los restos fueron encontrados durante un allanamiento realizado por la policía, con la intervención de Bomberos y peritos de la Policía Científica.

Se está investigando si el principal imputado atacó y mató a su madre, la enterró y luego fue a buscar a su padre para hacer lo mismo.

La abogada asesinada era conocida en el ámbito político de Morón por su paso por el Concejo Deliberante entre 2001 y 2003. Y años más tarde, según sus redes sociales, había participado en un encuentro de abogados que tuvo su desarrollo en Brasil durante el 2014.

Fuente: Clarín