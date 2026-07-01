Los condenan por secuestrar a dos chicos pero les bajan las penas por su situación de calle, adicciones y tener oficios

Los condenaron por haberse llevado cautivos a dos hermanos de 13 y 15 años , a los que amenazaron con armas y robaron cuando salían de entrenar del predio de Argentinos Juniors en enero de 2024, y a la hora de fijar las penas la Justicia consideró como atenuantes su situación de calle, adicciones y que tenían oficios.

El juez Walter Candela, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 26, impuso a Enzo Andrés Trillo ocho años y seis meses de prisión y a Marcelo Jorge Agüero seis años como coautores de los delitos de extorsión y robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

Para el magistrado, ambos delitos -que se castigan con hasta 10 años de cárcel- fueron en concurso real, es decir, que se suman ambas penas. Entonces, este caso, en función de los atenuantes, las condenas fueron menores a la mitad del máximo previsto.

De hecho, a Trillo se la unificó con una condena previa a cuatro años y medio.

En su fallo, de 26 páginas al que tuvo acceso Clarín , el magistrado también impuso tres años de prisión a Katherine Aylén Trillo, hermana de Enzo y pareja de Agüero, por el rol de partícipe necesario, ya que se comprobó que puso a disposición su cuenta de una billetera virtual para cobrar 100 mil pesos por el rescate de los adolescentes.

“La coautoría de Enzo Andrés Trillo y Marcelo Jorge Agüero se ve acreditada por el reparto premeditado de roles y funciones en la perpetración del robo agravado y de la extorsión, exhibiendo un dominio conjunto y funcional de los hechos. Mientras que la intervención de Katherine Aylén Trillo aparece relegada, en forma exclusiva, a un segundo orden de la extorsión, dado que la acción realizada por ella ha sido la de facilitar su cuenta bancaria en que sería recibido el dinero provecho de la intimidación dirigida a L.”, señaló el magistrado.

Candela contempló como atenuantes que Enzo Trillo “provenga de un bajo estrato socioeconómico, del cual se vislumbran las dificultades propias de subsistir en sociedad ”.

“Reflejo de ello resultan tanto su adicción a la cocaína como el hecho de que se haya visto en situación de calle en algún momento previo a la detención que hoy en día atraviesa”, expresó en el fallo.

Sobre el otro condenado, el juez señaló como “mérito, el hábito de trabajo afirmado por Marcelo Jorge Agüero en los oficios de cocina y mecánica , lo que presupone buenas posibilidades de reinserción social una vez que retorne al medio libre”.

Respecto de la mujer, como atenuante el juez consideró “que se haya ocupado activamente de la crianza de sus hijos durante su estancia en arresto domiciliario, y que gracias a ello, no hayan visto interrumpida su escolarización”.

“Desde la perspectiva opuesta, necesariamente, reparo en la pluralidad de intervinientes vinculado al grado de planeamiento y logística desplegados durante la comisión del delito, que involucró la utilización de un vehículo automotor; el alto grado de perjuicio patrimonial causado a los tres damnificados; y el elevado nivel de violencia que, por si fuera poco, fue desplegado principalmente en contra de dos personas menores de edad”, firmó Candela.

El caso por el cual fueron condenados las tres personas ocurrió el 29 de enero de 2024, cuando dos hermanos adolescentes de 13 y 15 años salieron del predio de entrenamiento que la Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ) posee en el barrio de Villa Soldati.

Mientras caminaban para ir a tomar el tren que los llevaría de regreso a su casa, cerca de las 11.30, fueron interceptados por dos hombres armados que se movilizaban en un Peugeot 206 gris.

Según el fallo, Enzo Trillo bajó del auto y amenazó a los chicos, quienes ingresaron a la fuerza a la parte trasera del auto. Las víctimas describieron que el conductor era un hombre robusto y llevaba un tatuaje de un rosario sobre uno de sus brazos, mientras que su acompañante era de contextura delgada y vestía una gorra negra.

Luego los obligaron a desbloquear sus celulares para vaciarles las cuentas de sus billeteras virtuales.

Como notaron que no tenían plata, obligaron a uno de los menores a llamar a su padre, decirle que estaba secuestrado y que tenía que pagar un rescate para ser liberados.

Uno de los secuestradores tomó el teléfono y le exigió 200 mil pesos al hombre y que “si no lo hacía en diez minutos habría de matar a los menores”. Finalmente la cifra acordada fue de 100 mil.

Para hacerse del dinero, el ladrón pasó un número de CBU a nombre de Katherine Trillo. En el transcurso de la negociación, los hombres liberaron ilesos a ambos adolescentes en el barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati.

A las 11.52 la madre de uno de los menores, sin saber que habían sido liberados, envió el dinero a una cuenta del Banco Nación a nombre de la mujer. A los pocos minutos, cuando se enteraron que los chicos estaban a salvo, el padre de una de las víctimas volvió a recibir un llamado para pedirles 100 mil pesos más, pero cortó la comunicación.

Además del dinero, los ladrones se quedaron con dos celulares, botines, zapatillas, dos camisetas de Argentinos Juniors con los números 18 y 21 en el dorsal y dos gorras.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Rarmiro González, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 1, de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada y del Departamento Antisecuestro Sur de la Policía Federal Argentina.

Finalmente, gracias a la identificación por redes sociales del auto y de sus ocupantes, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y detenerlos.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín