Ideal para el invierno: el antiguo método chino para calentar la cama antes de dormir

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas , muchas personas recurren a estufas, acolchados y frazadas para mantener el calor durante la noche . Sin embargo, también existen métodos tradicionales que permiten templar la cama antes de dormir sin recurrir a la calefacción.

Uno de ellos es el Tang Po Zi , una técnica de la antigua China que servía para calentar la cama antes de acostarse .

El Tang Po Zi era un recipiente tradicional fabricado en metal o cerámica que se llenaba con agua caliente y se colocaba entre las sábanas antes de dormir.

Su función era sencilla: transmitir calor a la cama para que las mantas y las sábanas estuvieran templadas al momento de acostarse, algo especialmente útil en épocas en las que no existían sistemas modernos de calefacción.

Con el paso de los años, esta idea dio origen a las actuales bolsas de agua caliente de goma , que cumplen exactamente la misma función.

En los últimos años, este sistema volvió a despertar interés porque muchas personas buscan alternativas para reducir el consumo de electricidad y gas durante el invierno. Entre sus principales ventajas se destacan:

Aunque se trata de un método seguro, es importante tomar algunas precauciones :

Si se utiliza correctamente, este antiguo método sigue siendo una alternativa simple , económica y efectiva para templar la cama antes de dormir y hacer más llevaderas las noches más frías del invierno.

Fuente: TN