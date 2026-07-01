MADARIAGA: Se atragantó con un Chipa en una panadería y un bombero le salvó la vida

MADARIAGA

Una mujer de edad avanzada salvó su vida gracias a la rápida intervención de un bombero que, por una coincidencia, se encontraba comprando en la panadería El Arte, en General Madariaga, cuando comenzó a sufrir un grave episodio de atragantamiento.





El hecho ocurrió al mediodía del martes y tuvo como protagonista al bombero Julián Urrutia, quien relató en una entrevista con CNM 93.3 cómo fueron esos minutos de extrema tensión en los que debió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante años de capacitación.





"Fue una coincidencia. Entré al comercio como cualquier vecino para comprar y justo estaba ocurriendo la situación", contó.





La maniobra de Heimlich no alcanzó





Cuando Urrutia ingresó al local, la mujer ya presentaba un cuadro severo de obstrucción de las vías respiratorias provocado por un chipá que estaba comiendo.





Según explicó, las personas que se encontraban junto a ella ya habían intentado realizar la maniobra de Heimlich, pero sin resultados positivos.





"Lo primero que se hace en estos casos es pedirle a la persona que tosa, porque muchas veces el propio reflejo permite expulsar lo que obstruye la vía aérea. Pero ella ya no respondía", explicó.





Ante esa situación, volvió a intentar la maniobra de Heimlich, aunque tampoco logró liberar la obstrucción.





La mujer comenzó a desvanecerse





Al advertir que la víctima empezaba a perder el conocimiento, decidió acostarla sobre el piso mientras otra persona activaba el sistema de emergencias.





Fue entonces cuando tomó la decisión de comenzar con compresiones torácicas, buscando tanto favorecer la expulsión del alimento como mantener la circulación sanguínea.





"En un par de compresiones pudo destrabar la vía aérea y volvió a respirar", recordó.





Pocos minutos después llegó la ambulancia del Hospital Municipal, cuyos profesionales continuaron con la asistencia y trasladaron a la mujer para una evaluación médica.





"Simplemente estuve en el lugar indicado"





Lejos de buscar reconocimiento, Urrutia minimizó su intervención y aseguró que cualquier persona capacitada hubiera actuado de la misma manera.





"La gente me decía que había salvado una vida, pero yo seguí con mi día normalmente. No voy contando algo así. Simplemente creo que estuve en el momento indicado."





El bombero también destacó que en el lugar hubo otras personas que colaboraron desde el primer instante.





"La gente de la panadería ya estaba intentando ayudar. También había enfermeras que acompañaban a la señora y actuaron enseguida. Fue un trabajo entre todos."





La importancia de capacitarse





Durante la entrevista, Urrutia aprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de que cada vez más vecinos aprendan maniobras básicas de primeros auxilios.





Explicó que los Bomberos Voluntarios de General Madariaga suelen participar en cursos abiertos a la comunidad junto a distintas instituciones.





"Siempre está bueno capacitarse. Los protocolos se actualizan constantemente y cualquier persona puede encontrarse alguna vez frente a una emergencia como esta."





La primera vez que le toca salvar una vida de esta manera





Aunque ha intervenido en numerosos accidentes y emergencias como bombero, Urrutia reconoció que fue la primera oportunidad en la que debió actuar ante un caso de atragantamiento con riesgo inminente de muerte.





"Es la primera vez que me encuentro con una situación de este tipo. Me ha tocado asistir en accidentes de tránsito y otras emergencias, pero nunca tener que aplicar estas maniobras para salvar la vida de una persona."





Gracias a esa rápida intervención, la mujer logró volver a respirar antes de la llegada del personal médico y pudo ser trasladada al hospital para continuar con su recuperación.