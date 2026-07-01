“Es poco feliz”: el nuevo vocero de Milei explicó por qué dijo que ante la suba del gas la gente se abriga más

El día después de su primera conferencia de prensa como vocero presidencial en la Casa Rosada, Adrián Ravier calificó de "poco feliz" su frase sobre la reacción de la gente ante los aumentos de las tarifas pero también apuntó contra los medios y aseguró que el Gobierno "cuida a los más humildes".

En su primer encuentro con los periodistas acreditados en la sede del Gobierno, a Ravier le consultaron por el impacto que tenían en las economías familiares los aumentos de las tarifas de los servicios.

El nuevo portavoz contestó que "es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, al menos a cubrir los costos", y en ese sentido, sobre lo que implica esa decisión, señaló: "Eso ha implicado una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este Gobierno tiene que hacer de decir 'te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, el costo de la electricidad' , y eso también conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir bueno, ahora que está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas ".

Ravier visitó este miércoles el estudio de Radio Mitre y, ante la pregunta de si se arrepentía de esa frase, contestó: " Fue poco feliz, sin duda , pero más como la levantaron los medios. No fue la intención. Este Gobierno cuida a los más humildes, le mantiene los subsidios a los más humildes, no le estamos diciendo al que no puede pagar el gas arreglate, abrigate y hacé lo que quieras".

"Ese no fue el mensaje en el contexto en el que estábamos hablando", se volvió a justificar Ravier, y enseguida destacó que el Gobierno libertario "no emite para financiar el gasto, no toma deuda para financiar al Tesoro, es un Gobierno que tiene que reasignar partidas cuando quiere incrementar más dinero para universidades o más dinero para el Garrahan".

Feinmann insistió en el tema al preguntarle a Ravier si tenía claro que "las familias no dice 'está más caro el gas y voy a tratar de abrigarme, las familias dicen no llego a fin de mes'".

"Claramente no lo expresé de la manera más afortunada ", insistió el reemplazante de Adorni en la vocería, y enseguida insistió con la metáfora de un paciente para intentar explicar cuál es la situación económica actual.

"Lo expliqué también con esta metáfora del paciente que estaba en terapia intensiva, eventualmente se pudo sentar, se pudo parar, empieza a caminar, todavía no corre, no estamos muy bien, pero estamos mejor", remarcó.

También aprovechó Ravier para salir al cruce de quienes califican de insensible a la gestión libertaria. "Un gobierno liberal es un gobierno de la gente, estamos preocupados por los individuos (...) Javier Milei gobierna para la gente".

La diputada Marcela Pagano, que llegó al Congreso como legisladora libertaria pero se fue del oficialismo en medio de un escándalo y duras acusaciones contra Martin Menem primero y ya después contra todo el Gobierno de Milei, cruzó a Ravier.

"Poco feliz no es tu frase, es que celebres como política de Estado la 'liberación tarifaria' cuando la clase media laburante, jubilados y discapacitados (a los que abandonaron) están endeudadisimos con tarjetas de crédito y billeteras electrónicas para poder llegar a fin de mes", cuestionó Pagano a Ravier en X.

Fuente: Clarín