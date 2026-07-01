Un gobernador cercano a Santilli anticipó su apoyo a la eliminación de las PASO y pidió avanzar con las obras pendientes

Al día siguiente de la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei , el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , anticipó su apoyo a la eliminación de las PASO , al considerar que "los partidos deberían hacer un esfuerzo para definir entre ellos la selección de sus candidaturas". Además, sostuvo que con el flamante ministro coordinador "se abre una etapa nueva en el Gobierno" porque "tiene un vínculo estrecho con la mayoría de los gobernadores".

"Los partidos políticos deberían hacer un esfuerzo para definir entre ellos la selección de sus candidaturas . Me parece que el tema hay que debatirlo y está bueno que se debata en el lugar que corresponde que es en el Congreso Nacional ", enfatizó Frigerio respecto al debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En ese marco, el gobernador descartó que la eliminación de las PASO sea el principal objetivo del nuevo jefe de Gabinete . "No creo que sea la misión que tiene Santilli en estos 18 o 20 meses que quedan de gestión. Me parece que es mucho más que eso que es solamente una cuestión vinculada a lo electoral", sentenció.

"La mayoría de los argentinos, surge de todas las encuestas, está de acuerdo en suspender o modificar el calendario electoral, no ir a votar tantas veces y no destinar tantos recursos para este fin. En el caso de Entre Ríos son unos 5.000 millones de pesos que sale armar una elección y claramente hay otras prioridades", puntualizó durante una entrevista con radio Rivadavia .

Consultado cerca de si apoya la iniciativa para eliminar las PASO, el gobernador respondió: "Sí... No sé bien qué se está discutiendo concretamente o qué se va a terminar de definir: si una suspensión o una eliminación. Me parece que en este contexto las PASO, por lo menos, deberían debatirse en el Congreso".

"No creo que sean una mala herramienta o por lo menos una herramienta que puede ser perfectible, pero me parece que dado el contexto y la mayoritaria definición de la gente como para hacer algo con las PASO, corresponde que la política escuche a la ciudadanía y actúe en consecuencia", manifestó.

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario entrerriano destacó la designación del nuevo ministro coordinador y aseguró que permitirá fortalecer el trabajo entre la Nación y las provincias. "Lo vemos con mucho entusiasmo. Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete, es una persona que ha probado en su trayectoria su capacidad de generar consensos, de gestionar", indicó.

Frigerio aseguró que la designación de Santilli abre "una etapa nueva" para el gobierno de Javier Milei. " La verdad que para los gobernadores es muy importante. Hubo muchos que lo acompañamos ayer, otros a los que les hubiera gustado estar y no pudieron llegar", afirmó.

Además, sostuvo que en el año y medio que resta de gestión será necesario avanzar en la resolución de "muchos problemas de la gente", finalizar obras y definir reformas tanto a nivel nacional como en las provincias . En ese sentido, expresó su expectativa por el nuevo esquema de trabajo con la Casa Rosada: " Creo que Diego nos va a permitir trabajar mejor en equipo".

"Con Diego nos conocemos desde hace muchísimos años, pero tiene un vínculo estrecho con la mayoría de los gobernadores y eso siempre facilita la tarea , la posibilidad de llegar a un acuerdo y poder impulsar determinada reforma o determinada obra", aseveró el gobernador entrerriano.

En esa línea, sostuvo que entre los gobernadores hay expectativas por el nuevo esquema de funcionamiento del Ejecutivo Nacional: "Creo que todos estamos visualizando que, a partir de esta modificación en la estructura del Gobierno, las cosas pueden andar mejor".

Frigerio también llamó a dejar de lado las diferencias partidarias para consolidar una propuesta política común que respalde el rumbo económico del Gobierno. " La gran mayoría de los argentinos tiene claro que no hay que volver atrás . También tenemos que hacer nosotros todo lo que esté a nuestro alcance para demostrarle en los hechos que este es el rumbo correcto", sostuvo.

En ese sentido, el dirigente del PRO continuó: "Si tenemos que deponer intereses personales o vanidades para lograr una única oferta electoral que respalde ese Norte de la Argentina, creo que hay que ponerse a trabajar en eso".

Consultado sobre si el liderazgo de ese espacio corresponde al presidente Javier Milei o al exmandatario Mauricio Macri, evitó tomar partido y respondió: "No creo que sea algo que está hoy en discusión".

"Hay un presidente de la Nación que todos necesitamos que le vaya bien. Gran parte de la política hoy se divide entre quienes quieren que le vaya bien al Gobierno y quienes hacen todo lo posible para que le vaya mal. A mí me van a encontrar siempre en el primer grupo", sentenció.

Fuente: Clarín