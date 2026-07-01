En otro gesto de distancia con la Casa Rosada, Victoria Villarruel recibe al “Pollo” Sobrero por el “colapso” del sistema ferroviario

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este miércoles al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero , en un nuevo gesto que marca diferencias con la Casa Rosada. El encuentro se producirá luego de que el dirigente sindical advirtiera sobre el posible "colapso del sistema ferroviario" y reclamó medidas para mejorar el servicio.

Desde el entorno de la titular del Senado relativizaron el contenido político de la reunión, la cual se desarrollará desde las 14 en el despacho de la Vicepresidenta.

"Recibe a todos los integrantes del entramado logístico y productivo del país, en este caso a uno vinculado a los trenes ", indicaron a Clarín desde el entorno de Villarruel.

La reunión se suma a una serie de encuentros que Villarruel viene manteniendo con distintos actores políticos, sindicales y productivos, en una agenda propia que volvió a exhibir diferencias con la estrategia de la Casa Rosada .

Según detalló "Pollo" Sobrero en diálogo con este diario, durante la tarde mantendrá una intensa agenda en el Congreso de la Nación, ya que a las 13 se encontrará con senadores del PJ, a las 14 será recibido por Victoria Villarruel y, finalmente, a las 17 se reunirá con el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Leandro Santoro.

Redactora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín