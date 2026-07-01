Dónde colocar un frasco con hojas de laurel en julio para atraer prosperidad a la casa, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , algunos elementos naturales se utilizan como símbolos para atraer abundancia, equilibrio y crecimiento . Entre ellos, el laurel ocupa un lugar especial y se asocia con la prosperidad.

Por eso, durante julio, la tradición recomienda colocar un frasco con hojas de laurel en un punto específico de la casa para atraer nuevas oportunidades a quienes viven allí.

Para este sistema milenario, la cocina es uno de los ambientes más relacionados con la abundancia ya que representa la alimentación, los recursos y el bienestar familiar . Por eso, se recomienda ubicar el frasco con hojas de laurel en este espacio, preferentemente cerca de donde se preparan los alimentos o en una zona limpia y ordenada de la mesada.

Colocar el laurel en la cocina simboliza:

Para realizar este ritual, se aconseja usar un frasco de vidrio limpio y transparente y colocar dentro varias hojas de laurel secas . El recipiente debe ubicarse en un sector despejado y cuidado de la cocina, evitando que quede escondido entre objetos, cerca de la basura o junto a elementos rotos.

Fuente: TN