Operativo contra la piratería audiovisual: incautan 10 mil dispositivos e identifican a 8 personas que los vendían

Ocho personas fueron identificadas por integrar una organización dedicada a la importación, distribución y comercialización masiva de TV boxes adulterados. En el operativo se incautaron 10.000 dispositivos TV Box,

El Juzgado de Garantías N.° 4 de San Isidro ordenó una serie de procedimientos que derivaron en el secuestro de los dispositivos y material de interés para la investigación impulsada por la Fiscalía de Cibercrimen de esa localidad, según informó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que participó del procedimiento junto a personal de la DDI San Isidro de la Policía Bonaerense y de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.

Las pesquisas permitieron dar con las identidades de ocho personas, presuntamente encargadas de abastecer el mercado local mediante las importaciones desde China y Paraguay, al tiempo que se constató que estos objetos operan con malware, un sistema operativo diseñado para comprometer la seguridad de los usuarios y recolectar sus datos personales .

En tanto, LALIGA aportó evidencia clave e inteligencia técnica para avanzar en el caso, mientras que Mercado Libre colaboró con un análisis sobre su plataforma, al vincular información de vendedores digitales con datos del circuito físico.

De este modo, se detectaron más de 500 comerciantes de TV Boxes ilegales, cargados con aplicaciones de streaming pirata como Magis TV, My Family Cinema y Xuper TV, entre otras.

Se estima que en la Argentina hay un millón y medio de unidades , aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana, con un valor de 50 dólares cada uno.

Además, de acuerdo a información del expediente, habría al menos 8 millones de usuarios pagos comprobados, con un potencial de hasta 20 millones en toda la región.

La Asociación Argentina de TIC, Video y Conectividad (ATVC) acompañó el accionar conjunto del ENACOM, la Justicia y la Alianza contra la Piratería Audiovisual

Federico Fornelli, presidente de ATVC, señaló : "Argentina es uno de los países de la región con mayor consumo de contenido ilegal, con un crecimiento de más del 100% en los últimos años. Por eso, este tipo de operativos son fundamentales para desarticular estructuras delictivas que muchas veces operan a escala global, y para reducir los riesgos a los que se exponen los usuarios. Con coordinación y compromiso es posible avanzar de manera concreta en la lucha contra este flagelo".

Además, desde un comunicado, ATVC expresó que, junto a CAPPSA, presentaron una campaña pública con foco en los riesgos concretos para los usuarios y la seguridad digital, que cuenta con el respaldo del ENACOM y de entidades como ASIET, ATA, CERTAL y Cabase. "El trabajo conjunto entre el sector público y privado resulta fundamental para abordar un fenómeno complejo, que requiere planificación y respuestas coordinadas entre todos los actores involucrados", afirmaron desde la cámara.

La entidad expresó que "la piratería de contenidos constituye un negocio clandestino que no paga impuestos, no genera empleo en el país y no respeta los derechos de autor, además de exponer a los usuarios a peligros que incluyen robo de información, hackeo de cuentas bancarias y exposición de datos financieros, estafas y fraudes personalizados, y la instalación de malwares que comprometen el dispositivo y pueden habilitar accesos remotos sin conocimiento del usuario".

Fuente: Clarín