Video: le robó el auto a un excombatiente de Malvinas en Lomas de Zamora, volcó cuando escapaba y fue detenido

Un delincuente era perseguido por la Policía después de robarle el auto a un excombatiente de Malvinas y en la fuga chocó contra un auto que estaba estacionado. El impacto fue de tal magnitud que terminó volcado en medio de la calle .

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves en Donizetti y Las Heras, en la localidad de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra. Tras el incidente, el ladrón fue detenido .

El video obtenido por eltrece da cuenta de lo violento que resultó el choque . En las imágenes se ve pasar al Toyota Etios 2018, propiedad del exveterano y conducido a toda velocidad por el delincuente, impactar contra un Peugeot 206 que estaba estacionado.

El ladrón perdió el control, el auto dio varias vueltas y en uno de los giros chocó también a una camioneta Peugeot. Terminó volcado en medio de la calle. Minutos después, los agentes que venían persiguiéndolo llegaron al lugar y lo detuvieron .

Un vecino de la cuadra escuchó el ruido y cuando salió de su casa se encontró con la escena: “ Estaba en la habitación y sentí el ruido, terrible . Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa”, relató Roberto en diálogo con TN .

“El delincuente estaba dentro del auto. Lo sacaron y quedó ahí. Todavía está la mancha de sangre en el piso. Se lo llevaron en ambulancia. Estaba herido en la cabeza ”, agregó.

El 206 que estaba estacionado, era propiedad de un vecino de la cuadra, un joven de unos 30 años, y quedó completamente destrozado . La camioneta Peugeot, por su parte, sufrió daños menores en uno de sus laterales.

El propietario del Toyota Etios era Antonio De Luca , un ex combatiente de Malvinas, que en el cruce de las calles Frías y Andes, a pocas cuadras de donde ocurrió el incidente, había sido robado por el delincuente que luego protagonizó el violento choque.

Fuente: TN