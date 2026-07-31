Una empleada doméstica murió electrocutada mientras usaba un lavarropas

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Una mujer de 32 años murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras manipulaba un lavarropas en una vivienda del barrio Santo Expedito Almeida, en la ciudad de Juazeiro, estado de Bahía, Brasil.





El trágico hecho ocurrió el último sábado y fue presenciado por su hija de 8 años, quien alertó a la dueña de la casa mediante una videollamada. A pesar de que los servicios de emergencia fueron convocados de inmediato, la trabajadora falleció en el lugar.





La víctima, identificada como Jéssica, trabajaba como empleada doméstica y era madre de tres hijos. Las autoridades investigan las causas del escape de corriente eléctrica que provocó el fatal accidente.