Un médico fue preso luego de arrancar parte de la nariz a su pareja de una mordida

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La Justicia de Brasil convirtió en prisión preventiva la detención del médico acusado de intentar asesinar a su pareja y arrancarle parte de la nariz de una mordida durante un violento episodio de violencia de género ocurrido en la localidad de Setubinha, en el estado de Minas Gerais.

El juez que interviene en la causa consideró que las pruebas reunidas hasta el momento evidencian un intento de femicidio cometido con extrema violencia. Además, señaló que el acusado representa un riesgo para la víctima, por lo que descartó la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Según la investigación, la mujer fue golpeada, estrangulada, amenazada de muerte y atacada con un cuchillo. También denunció que el médico le mordió el rostro y le arrancó parte del cartílago de la nariz. Posteriormente, aseguró que fue trasladada en el baúl del automóvil hasta una zona rural, donde logró escapar y refugiarse en una vivienda tras correr por el monte.

La víctima recibió asistencia médica por múltiples lesiones en el rostro, el cuello, los brazos y las manos. El acusado fue detenido por la Policía y permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.