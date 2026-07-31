Un nene de 3 años recibió un disparo en el cuello de un rifle de aire comprimido en Neuquén: investigan al novio de su abuela

Un nene de tres años permanece internado tras recibir un disparo en el cuello de un rifle de aire comprimido en una casa de la localidad neuquina de Plottier.

El dramático episodio ocurrió el miércoles por la tarde en una casa del barrio Mudón 2. La Policía tomó conocimiento del caso alrededor de las 16:30, cuando desde el hospital local informaron el ingreso de un nene con una grave herida sangrante en la zona cervical.

Según detalló el Diario Río Negro , el chico había sido trasladado de urgencia por dos mujeres y, debido a la gravedad de las lesiones, fue estabilizado y derivado al Hospital Castro Rendón , en la ciudad de Neuquén.

Luego, fue sometido a una compleja cirugía. Los médicos lograron extraer la bala y comprobaron que, pese a la violencia del impacto, no sufrió lesiones en la médula espinal.

De todas formas, el disparo le provocó la fractura de una vértebra cervical y una lesión en uno de sus pulmones debido al recorrido que hizo el balín en el cuerpo.

Actualmente permanece estable y bajo observación médica mientras los profesionales monitorean su evolución. Tras la intervención, fue derivado nuevamente al Hospital de Plottier para continuar con la recuperación.

De acuerdo con la primera versión que recibió el personal médico, el novio de la abuela del nene estaba limpiando un rifle de aire comprimido cuando el arma se disparó de forma accidental y el proyectil impactó en el cuello del menor.

El hombre de 43 años quedó detenido en un primer momento y la Justicia investiga las circunstancias del hecho. Los investigadores confirmaron que el rifle disparó un proyectil de plomo calibre 6.5, uno de los de mayor potencia dentro de las armas de aire comprimido, capaz de provocar lesiones de extrema gravedad.

La causa comenzó a ser investigada por la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega. Durante la noche del miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la casa donde ocurrió el hecho y se secuestró el rifle para que sea sometido a peritajes.

En las últimas horas, y luego de confirmarse la evolución favorable del niño, la Justicia modificó la calificación del caso. El hombre de 43 años quedó imputado por el delito de lesiones graves , recuperó la libertad y el expediente será remitido desde la Fiscalía de Homicidios a la de Actuación General.

Los investigadores ahora esperan el resultado de los peritajes sobre el arma y las declaraciones de los familiares para determinar cómo ocurrió el disparo y establecer las responsabilidades del acusado.

Fuente: TN