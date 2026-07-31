Encontraron un brazo humano en una playa de Mar del Plata y desplegaron un operativo para buscar más restos

Un amplio operativo se realizó este jueves en la costa de Mar del Plata luego de que el sábado pasado encontraran un brazo humano en la zona de Playa La Perla.

El procedimiento incluyó rastrillajes por tierra y agua , pero terminó sin que se hallaran nuevos restos ni elementos vinculados al caso.

La búsqueda fue encabezada por la fiscal Constanza Mandagarán y se concentró en los sectores de los balnearios Alicante y Alfonsina , donde fue hallada la extremidad días atrás.

Del operativo participaron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), bomberos, personal de Prefectura Naval Argentina (PNA), buzos tácticos, instructores judiciales y perros especializados en búsqueda.

Los restos biológicos encontrados el sábado serán enviados al Laboratorio de Genética Forense de la provincia de Buenos Aires, ubicado en Junín, donde se efectuarán estudios de ADN para determinar la identidad de la víctima y avanzar en la investigación.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, los restos presentarían signos de corresponder a una persona fallecida recientemente .

Mientras tanto, los investigadores analizan si el hallazgo podría estar relacionado con la desaparición de una mujer que es buscada desde hace varios días en Mar del Plata . Según informó El Marplatense , antes de desaparecer dejó una carta en la que manifestaba intenciones de quitarse la vida en una playa de la ciudad.

Por el momento, esa línea de investigación no fue confirmada y los resultados de los análisis genéticos serán clave para establecer si existe o no un vínculo entre ambos casos.

Las tareas de rastrillaje finalizaron este jueves sin novedades , indicó La Capital. Mientras tanto, la fiscalía avanza con la causa y quedó a la espera de los resultados de los análisis que permitan esclarecer la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

Fuente: TN