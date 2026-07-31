Descubrió en el velorio de su novio que tenía al menos tres parejas al mismo tiempo

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Lo que debía ser una despedida marcada por el dolor terminó convirtiéndose en una impactante revelación. Una mujer descubrió durante el velorio de su novio que el hombre mantenía relaciones paralelas con al menos otras tres mujeres.





La protagonista de la historia, identificada como Kaline Macedo, contó en redes sociales que la verdad comenzó a salir a la luz cuando su madre entabló conversación con otra mujer que también asistía al funeral y aseguraba ser la pareja del fallecido. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer más testimonios.





Días después, al revisar publicaciones en redes sociales, Kaline confirmó que su novio, con quien mantenía una relación desde hacía 13 años, le había sido infiel en varias oportunidades. Según relató, algunas de las mujeres creían que él estaba soltero, mientras que otras sabían que eran amantes.





La joven aseguró que vivió sentimientos encontrados: el dolor por la muerte de quien consideraba su compañero y la indignación al descubrir una red de engaños, mentiras y manipulaciones que desconocía por completo.