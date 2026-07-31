El tenso cruce de Joaquín Levinton con un participante de Es mi sueño: “Es una opinión”

Una situación de tensión tuvo lugar en la emisión del jueves 30 de julio de Es mi sueño (eltrece). Ocurrió luego de que Matías López, de Rosario, Santa Fe, interpretara “Volví a nacer” de Carlos Vives. Joaquín Levinton fue el primero en darle la devolución y, aunque destacó que cantó bien, le faltó show. El participante no estuvo muy de acuerdo con esto y le lanzó una picante respuesta que dejó al estudio atónito.

“Te felicito porque has cantado muy bien”, sostuvo el líder de Turf y le explicó que su decisión de ponerle 50 puntos tuvo que ver con que no solo evalúa la cuestión vocal, sino también interpretativa y performática: “Hay participantes que traen vestuario, coreografía, un montón de cosas que alimentan el espectáculo. Estuvimos repitiendo en estos días que piensen que están en el teatro Ópera, la situación como un show, y me pareció que cantaste bárbaro, pero faltaba la otra parte ”.

El concursante no estuvo del todo de acuerdo y se lo hizo saber. “Igual a esto mismo lo podía haber cantado en el Ópera y capaz que salía bien también ...”, lanzó. “ Es mi humilde opinión , nada más”, arremetió. “¿Querés venir a sentarte acá y yo voy allá?“ , le respondió tajante Levinton. Si bien hubo risas, lo cierto es que la tensión no fue sencilla de disimular.

“Como quieras, vení, no hay problema... lo digo con todo respeto ”, se justificó López rápidamente. Más allá del comentario y el tono, Levinton intentó desestimar su malestar dando a entender que comprendía la reacción: “Es una opinión” . Para cerrar, el participante volvió a tomar la palabra a modo de dar su explicación y eliminar cualquier rispidez. “Por ahí yo me dedico a cantar y por ahí no a dar semejante show o saltar, o cantar o bailar, porque después me dicen que es mucho, entonces trato de estar más tranquilo”, expresó.

Fuente: La Nación