Victoria Villarruel fue a Comodoro Py a una audiencia con un periodista aliado de Milei al que denunció por llamarla “traidora y golpista”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, estuvo este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia de conciliación por la demanda por calumnias e injurias que le inició al dueño de un portal español Javier Negre por llamarla “traidora y golpista” al gobierno de Javier Milei.

Pero la audiencia se frustró porque Negre no se presentó a la convocatoria del juez federal Sebastián Casanello , informaron a Clarín fuentes judiciales. Villarruel llegó cerca de las 11 horas a los tribunales de Comodoro Py y se dirigió con su custodia y la del edificio judicial al cuarto piso, donde se encuentra el juzgado de Casanello.

Allí esperaron a la llegada de Negre pero nunca se presentó y no se realizó la audiencia de conciliación convocada por el magistrado para intentar mediar entre las partes. Casanello deberá resolver si cita a una nueva audiencia o avanza con la causa.

Se trata de un expediente de instancia privada que Villarruel presentó contra Negre, dueño del portal “La Derecha Diario” que apoya al gobierno de Milei, por calumnias e injurias por un mensaje en su cuenta de la red social “X” del año pasado en el que llamó a la vicepresidenta “traidora y golpista”.

"Nos defenderemos con uñas y dientes. Esta denuncia no nos va a amordazar ni a mí ni a ningún compañero de La Derecha Diario. La Vicepresidenta copia los tintes autoritarios como hace aquí Pedro Sánchez. Vamos a bancar al gobierno de Milei por mucho que le pese a Villarruel", dijo Negre cuando se conoció la denuncia.

El dueño del portal había criticado a Villarruel por habilitar una sesión del año pasado en el Senado en la que la oposición aprobó leyes que el gobierno de Milei objetaba como la emergencia en discapacidad.

No es la primera demanda por calumnias e injurias que presenta Villarruel. La vicepresidenta también denunció a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi quienes la criticaron en la previa de la sesión de elecciones de autoridades del Senado de este año.

“Las publicaciones referidas, realizadas a través de la señal de noticias, agravian e injurian a mi persona, no sólo por la falsedad de las mismas, sino también por el daño que las mismas ocasionan a mi honor y a mi investidura, erosionando las instituciones. Siempre me he desempeñado con aplomo y decoro, no puedo permitir que se mancille la tarea que honrosamente vengo realizando desde hace dos años”, denunció la vicepresidenta.

La denuncia fue rechazada por la jueza federal María Servini. "En los hechos denunciados, si bien podrían ser reprochables los dichos vertidos por los denunciados en su condición de periodistas, lo cierto es que de ninguna manera se vislumbra ni siquiera un indicio que nos encontremos ante una agrupación permanente o transitoria que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, sostuvo la magistrada.

Lo mismo ocurrió con una demanda contra Luis Petri , ex ministro de Defensa de Milei y actual diputado nacional. Petri había dicho que la vicepresidenta era "funcional a la oposición" por sus actitudes previas a la apertura de sesiones ordinarias y por su actitud en dicha sesión. También la llamó "golpista" porque cuestionó su rol institucional.

Esa denuncia también fue archivada por inexistencia de delito por el juez federal Sebastián Ramos.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín