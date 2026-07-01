Detienen a un enfermero acusado de violar a una paciente de 86 años en un sanatorio de Caballito

Un enfermero fue detenido luego de que lo descubrieran violando a una paciente de 86 años en el Sanatorio Julio Méndez, del barrio porteño de Caballito. El abuso fue detectado a través de las cámaras que se usan para monitorear a los internados en el área de cuidados críticos donde estaba la mujer.

Fuentes oficiales explicaron a Clarín que la víctima se encontraba "indefensa y sin capacidad de reacción" en el momento del ataque sexual. Había ingresado hacía 72 horas al centro de salud por complicaciones respiratorias.

El lunes por la tarde, una supervisora y un enfermero detectaron la violación mientras seguían las imágenes del sector de internación de clínica médica del quinto piso.

Ambos reaccionaron de inmediato junto a agentes de seguridad privada y policías que trabajan en la clínica, quienes sorprendieron al agresor y lo arrestaron, al tiempo que asistían a la anciana.

Las autoridades del sanatorio activaron los protocolos para situaciones de abuso sexual y el acusado fue trasladado por la Policía de la Ciudad a la Comisaría Vecinal 6-A, en Parque Centenario. Intervino la fiscalía y el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11.

"Gracias a los protocolos de control de pacientes de áreas críticas se pudo detectar esto. Tanto el Directorio del sanatorio como yo personalmente pedimos ser querellantes ", indicó Alejandro Amor, presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que administra el centro médico.

El enfermero detenido, de 50 años y cuya identidad no trascendió, ingresó al Sanatorio Julio Méndez en enero último .

No tenía antecedentes penales y hacía dos semanas que lo habían asignado al sector de cuidados críticos del quinto piso. Anteriormente, se había desempeñado en Gastroenterología.

La víctima de 86 años permanece internada en el mismo centro médico.

Fuente: Clarín