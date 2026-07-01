La renuncia de una jueza clave desata una guerra política por la sucesión en el cargo

Marta Elena Vidal, quien hace 28 años fue la primera mujer nombrada jueza electoral de Córdoba y ya lleva una década jubilada, dejará el cargo a partir del primero de agosto. Tras el anuncio de la magistrada, la sucesión por ocupar ese puesto abrió una fuerte disputa entre los candidatos de los poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia.

Si bien la jueza elevó su carta de renuncia en marzo, puso como fecha de inicio de su retiro el 1 de agosto, con lo cual en los últimos días se presentaron 17 postulaciones de abogados, exfuncionarios y legisladores para quedarse con el juzgado clave.

Según la nómina de postulantes que tendrán que ser entrevistados por el Consejo de la Magistratura, ocho de los candidatos se referencian con el peronismo que gobierna la provincia actualmente, otros ocho están vinculados a la carrera judicial y el que se diferencia de ambos grupos es el dirigente radical Diego Frossasco , ex apoderado de la UCR provincial durante la gobernación de Ramón Mestre.

Si bien aún no se dio a conocer la fecha de las entrevistas personales para el cargo, fuentes judiciales explicaron que a esa etapa podrán acceder los candidatos que hayan superado el examen escrito que se realizó el 6 de junio último, para el cual se habían anotado 45 personas.

En ese marco, el senador nacional Luis Juez pidió al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que las entrevistas personales se realicen del mismo modo que las hace la Nación, con grabaciones en video y que sean difundidas públicamente.

El anunciado final de la gestión de 28 años de Marta Vidal al frente de la Justicia Electoral de #Córdoba no es la simple jubilación de una magistrada: se trata del fin de una era de subordinación institucional que ha dejado una cicatriz profunda en nuestra calidad democrática.…

En una carta que envió al máximo tribunal de la provincia, Juez advirtió que "las entrevistas personales no pueden estar resguardadas por el secretismo, toda vez que ello impide el control de imparcialidad y de objetividad que exige todo concurso y, con mayor énfasis, el del órgano jurisdiccional custodio de los procesos electorales”.

Y, señaló que "el sistema provincial, por motivaciones muy simples de imaginar, oculta el interrogatorio entre los miembros del Consejo y los postulantes, de manera que a algún afortunado se lo puede interrogar sobre el clima y a otro menos igual acerca del derecho electoral comparado de Lodavia".

El senador también alertó que de mantener ese sistema de "ocultismo" los legisladores de su partido, el Frente Cívico, "no prestarán acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo (para el juzgado electoral), que quedará envuelta, una vez más, en la bruma del favoritismo”.

Entre los postulantes propuestos por el Gobierno peronista figuran el secretario Legislativo del parlamento unicameral de la provincia, Guillermo Arias , el director de Dictámenes de la Municipalidad capitalina, Cargos García , la asesora letrada del Servicio Penitenciario, Jimena Garzón , la directora de Integración Regional de la intendencia y ex diputada del PRO, Silvia Paleo.

También figuran el ex intendente de Freyre, Augusto Pastore , el secretario de Coordinación del Ministerio de Justicia, Federico Robledo , y el abogado Marcelo Urreta, quien es hermano del director de Lotería provincial y dirigente futbolístico David Urreta.

Del lado de los postulantes judiciales, según un informe de La Voz, aparecen las salteñas Emilia Mimessi, quien trabaja en la Relatoria Electoral del Tribunal Superior, y María Nallin , secretaria ad hoc del Tribunal Electoral y actualmente a cargo de la Secretaría de una Cámara Contencioso Administrativa.

Otros magistrados que se candidatearon son el juez de San Francisco, Carlos Viramonte, el secretario de primera instancia Sebastián Mira , la jefa de despacho de la Cámara de Acusación, Josefina Bertoldi, el escribiente de otra cámara contenciosa Iván Gallardo , y los prosecretarios de esa dependencia, Patricia Ari Moyano y Denis Schmidt. La fiscal del distrito 2, María Luis Jurgens, es otra de las anotadas.

Quien resulte designado para el juzgado electoral de Córdoba tendrá, en palabras de la jueza Marta Vidal, lo que ella no tuvo: "una pequeña estructura integrada con los mejores del país" . "Cuando asumí, me tiraron una elección por la cabeza a los tres meses y no tenía lugar, ni gente para trabajar, me prestaron un subsuelo para poder hacer los padrones que corté sentada en el suelo", dijo Vidal en entrevistas recientes.

Fuente: Clarín