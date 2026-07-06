Uno de los denunciantes de la mansión adjudicada a Toviggino fue demorado por Migraciones luego de un pedido de “Chiqui” Tapia

Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los denunciantes de la lujosa mansión de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, fue demorado este lunes por Migraciones en el aeropuerto de Ezeiza cuando volvía al país, proveniente de los Estados Unidos, donde había sido invitado a hablar sobre los desmanejos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino , que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

" Como no se pueden defender en sus causas, usan a los amigos para cansar a quienes investigamos y denunciamos la mugre . No me voy a cansar de decirlo, la diferencia entre Tapia y nosotros es moral, él se escuda detrás de quienes nos dan las alegrías más grandes y nosotros solo denunciamos e investigamos", escribió Yofe en X, al revelar el video en el que una oficial de Migraciones lo lleva a una oficina para notificarlo de un requerimiento judicial.

En las imágenes se ve cómo el dirigente de la Coalición Cívica llega al mostrador de Migraciones, dice el número de su vuelo y enseguida una empleada lo invita a pasar a acompañarlo. "¿Pasó algo?", pregunta él. "No, te tienen que notificar", le explican.

Tras ese trámite judicial, el denunciante de AFA se grabó regresando a su casa y afirmó: "Chiqui, si sos inocente, demostralo, no nos vamos a cansar, la victoria es el camino".

Como no se pueden defender en sus causas, usan a los amigos para cansar a quienes investigamos y denunciamos la mugre. No me voy a cansar de decirlo, la diferencia entre Tapia y nosotros es moral, el se escuda detrás de quienes nos dan las alegrías más grandes y nosotros solo… pic.twitter.com/GshJDYI2Io

La semana pasada, invitado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID), Yofe expuso detalles de la denuncia que presentó en diciembre de 2025 junto a Elisa Carrió y el legislador porteño Facundo Del Gaiso , para solicitar que se investigue la compra de una imponente mansión en el barrio de Villa Rosa, Pilar, por parte del empresario Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, que serían, expuso, presuntos testaferros de autoridades del fútbol argentino.

La mansión de Pilar se convirtió en uno de los presunto símbolos de la corrupción en AFA y las investigaciones judiciales exhibieron una compleja trama de sociedades vinculadas a la propiedad, que cuenta con helipuerto, un haras y en la que había un garage repleto de autos de colección y de lujo.

Yofe, Carrió y Del Gaiso habían mencionado en su primera denuncia un tuit de Carlos Tevez, exfutbolista e ídolo de Boca Juniors, en el que vinculaba a Toviggino con la mansión. “Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria alí babá”, había tuiteado, en un mensaje que figura en el expediente.

Más tarde de supo que el terreno donde se edificó la mansión había sido propiedad del futbolista . El Apache lo había adquirido en julio de 2017, pero no había construido nada. En 2023 le vendió el predio a la empresa Malte, con probados nexos societarios y directivos con el emporio de Pablo Toviggino, que a su vez se la vendió a Real Central SRL, firma de Pantano y su madre, el 30 de mayo de 2024.

Yofe fue demorado en Migraciones para ser notificado a raíz de una presentación que realizó Gregorio Dalbón en el juzgado de Walter Saettone, de Pilar , un magistrado que no oculta su afinidad con el kirchnerismo y que le había otorgado una polémica medida cautelar a Toviggino en la que le prohibió a varios periodistas y dirigentes políticos reproducir “datos personales, imágenes o información del ámbito privado” que lo afecten.

En un fallo controversial, dictó “la prohibición de acercamiento de los nombrados al domicilio del denunciante y a los lugares donde desarrolle sus actividades habituales, en un radio de 500 metros, por el plazo de 90 días", y sentenció que los mencionados deben "abstenerse de realizar conductas que impliquen la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante, no quedando alcanzadas por la presente aquellas manifestaciones o referencias vinculadas a su actuación pública o a asuntos de interés general, en tanto no impliquen contacto directo o indirecto con el mismo ni la difusión de datos personales”.

Para el abogado defensor de Toviggino, la participación de Yofe en el foro de Miami violó la cautelar que había amparado a sus clientes. Durante la conferencia se produjo una situación insólita, ya que tras las exposiciones más críticas tomó la palabra el embajador de la AFA en Miami, Tomás Regalado , que hizo subir al estrado al abogado Mariano Lizardo, que lanzó una advertencia al resto del panel.

➡️ Matías Yofe @matiasyofe en el Foro “Fútbol, corrupción y justicia”, organizado por Interamerican Institute for Democracy @intdemocratic . Julio 1, 2026. Video: https://t.co/SEQndoBu5l #Argentina #Afagate pic.twitter.com/mt52MhZXbN

“Parte de los oradores están hablando acá y no en la Argentina porque están incumpliendo una medida judicial . No pueden hablar en la República Argentina porque tienen una medida cautelar en su contra. Han traído a la ciudad de Miami lo que no pueden hacer en la Argentina , que es hacer este tipo de exposiciones”, les dijo.

A raíz del evento, Dalbón reclamó multas de un millón de pesos para los aludidos en la cautela que hablaron en el foro de Miami: Yofe y los periodistas Nicolás Pizzi, de La Nación , y Luis Gasulla, que habló por zoom. "Ellos continuaron efectuando manifestaciones públicas referidas a mi persona, a Claudio Fabián Tapia, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los hechos objeto de las presentes actuaciones”, escribió Dalbón. Y solicitó que se los notifique al regresar al país.

Fuente: Clarín