Interna en la UOM: la Justicia avaló la intervención y se puso en marcha la paritaria metalúrgica

Con semanas de demora, producto de la dura pulseada interna puertas adentro de la UOM , finalmente este miércoles arrancará la negociación paritaria en la industria metalúrgica. La definición tuvo lugar este lunes después de que un nuevo fallo judicial confirmó que el interventor del gremio, Alberto Biglieri, está facultado para designar representantes paritarios y conducir la negociación colectiva de la actividad.

La sentencia, dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, determinó la validez de la comisión paritaria nominada por el interventor , con lo que se destrabó la discusión con las cámaras empresarias por el incremento salarial de la actividad que había quedado paralizada tras el desplazamiento de Abel Furlán de la conducción de la UOM dispuesto por la Justicia.

De cara a la convocatoria prevista para este miércoles en la sede nacional del gremio los representantes sindicales insistirán con el reclamo de una recomposición del 10% en línea con lo que la UOM ya había planteado a principios de junio a las cámaras con el propósito de compensar la inflación acumulada en el trimestre marzo-mayo. Incluso, en algunas firmas de la actividad se llegó a pagar parte de ese aumento a su personal, pero en la mayoría de los casos quedó frenado por el estancamiento de las negociaciones derivado de la crisis puertas adentro de la UOM y la posterior intervención.

Ahora, además, se suma que en varias entidades empresarias anticipan que no están en condiciones de afrontar una recomposición de esas características y aspiran a negociar desde cero la paritaria. "Nunca hubo un acuerdo de 10% ni se firmó nada, solo se pagaron anticipos a cuenta los que tenían margen. Se analizará lo que pide el gremio y lo que las empresas pueden pagar", anticiparon a Clarín desde una de las cámaras que participa de la discusión.

Para destrabar el inicio de las negociaciones fue clave este lunes el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, con la firma del juez Víctor Pesino , el mismo magistrado que anuló las elecciones internas en la UOM y que nominó a Biglieri como interventor . Pesino fue también uno de los camaristas que suspendió la medida cautelar que había frenado la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral.

La nueva sentencia atendió un planteo formulado por el propio Biglieri frente a un dictamen interno del Ministerio de Capital Humano. La cartera encabezada por Sandra Pettovello había considerado que no podía determinar si el fallo que ordenó la intervención incluía también la facultad de designar representantes paritarios y conducir la negociación colectiva. Según ese criterio, la definición correspondía exclusivamente al tribunal que había ordenado la intervención, por lo que el reconocimiento de los negociadores designados por Biglieri quedó en suspenso.

La Cámara despejó ahora esas dudas y en la resolución sostuvo que el interventor "cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización" previstas en la sentencia que dispuso la intervención y que "la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas".

El fallo representa además un nuevo revés para el sector que responde a Furlán , que considera que Biglieri debe limitarse a garantizar la normalización institucional y la convocatoria a elecciones, sin asumir funciones de conducción política, administración del sindicato o negociación colectiva. La Cámara desestimó esa interpretación al ratificar expresamente que esas atribuciones integran el mandato otorgado al interventor de la UOM al menos mientras siga vigente la medida judicial.

Apenas trascendió el fallo, fuentes cercanas a Biglieri deslizaron que se informó a los secretarios generales de las seccionales del gremio que se había recurrido a la Justicia debido a "intereses ajenos a nuestra organización" y a un "endeble y confuso dictamen" de Capital Humano. Y les transmitió su respaldo a los representantes nombrados para llevar adelante la negociación salarial.

La comisión paritaria está integrada por los dirigentes Edgardo Holstein, de la seccional San Nicolás; Roberto Aníbal Bonetti, de Capital Federal; Daniel Martínez, de Cañada de Gómez; Vicente Pérez, de Quilmes; y Enrique Salinas, de La Plata, todos referentes críticos de la gestión de Furlán al frente del gremio.

Más allá del fallo de este lunes, la crisis interna en el principal gremio industrial está lejos de resolverse. El sector alineado con Furlán mantiene abierta su estrategia judicial para intentar revertir la intervención y recurrió a la Corte Suprema de Justicia, y dentro del gremio crece la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto. Incluso, como ya anticipó Clarín , esas dudas alcanzan al resultado de las paritarias y a las negociaciones por la revisión del convenio colectivo que dispuso la reforma laboral.

Tanto dirigentes sindicales como empresarios admiten que un eventual fallo de la Corte que deje sin efecto la intervención pondría también en suspenso los acuerdos firmados durante la vigencia del mandato de Biglieri y forzaría a nuevas negociaciones.

Las cámaras metalúrgicas, por ahora, evitaron pronunciarse sobre la disputa interna del gremio. Y se concentran en el arranque de las paritarias y la inminente renegociación del convenio sectorial. Distintos sectores empresarios impulsan desde hace tiempo una revisión integral e incluso analizan la posibilidad de introducir convenios diferenciados por ramas de actividad.

Editora de la sección Política

Fuente: Clarín