En plena Ruta 11: lo pararon por usar el celular y descubrieron que tenía todo vencido

ZONALES

El conductor fue interceptado en pleno carril rápido a la altura del kilómetro 328 de la Ruta 11, en el Partido de La Costa. Se resistió a detener la marcha y quedó en infracción tras un control vial.





Un automovilista que circulaba por la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 328, fue detenido por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial luego de ser detectado utilizando el teléfono celular mientras conducía, una maniobra peligrosa que derivó en su interceptación.





El hecho ocurrió durante un operativo de control cuando los agentes advirtieron que el conductor de un Chevrolet Corsa gris circulaba por el carril rápido distraído con su celular, poniendo en riesgo la seguridad vial en una de las trazas más transitadas de la costa bonaerense.





Al intentar ser detenido, el automovilista se resistió durante varios kilómetros a detener la marcha, hasta que finalmente fue interceptado por el personal vial.





Licencia vencida desde 2022 y múltiples infracciones





Con el registro y la VTV vencidos, y hablando por celular en plena Ruta 11: Lo sacaron de circulación



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Una vez identificado, los agentes constataron que el conductor tenía la licencia de conducir vencida desde 2022, además de la verificación técnica vehicular (VTV) también fuera de término.





Según informaron fuentes oficiales, el infractor reside en Mar del Tuyú, Partido de La Costa, y contaba con una licencia profesional habilitante para conducir vehículos de servicios de emergencia, lo que agrava la infracción por su conocimiento de las normas de seguridad vial.





“Sí, salí así”, habría manifestado el conductor al ser demorado, en referencia a su estado irregular para circular.





Operativo en Ruta 11 y control con cámaras en vivo





El procedimiento fue realizado por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial durante una recorrida preventiva sobre la traza costera. La infracción fue detectada en tiempo real por los equipos de control.





Todo el operativo quedó registrado por cámaras 4K instaladas en los móviles oficiales y bodycams de los agentes, con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI), lo que permitió documentar el procedimiento completo y reforzar la trazabilidad del control.





El caso quedó labrado como infracción a la normativa de tránsito vigente, en el marco de los operativos de fiscalización en rutas bonaerenses, especialmente sobre la Ruta 11, uno de los corredores más transitados durante la temporada.