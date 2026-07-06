Milei viaja a Tucumán, pero hay dudas de qué gobernadores lo acompañarán en la vigilia por el Día de la Independencia

Javier Milei asistirá a la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán y buscará una "foto institucional" con un grupo de gobernadores . Pero aún existe "un listado en construcción" de quienes podrán asistir a la vigilia prevista para las 0 horas del jueves en momentos en que se produjo un cruce por la invitación al bonarense de Axel Kicillof. "Invitamos a todos los gobernadores", dicen en la provincia gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo pero en La Plata aseguran que "aún no recibieron" ninguna convocatoria.

Lo cierto es que si bien la logística del encuentro está a cargo de la gobernación tucumana por ser parte Milei de la ceremonia prevista en la "Casa Histórica", la misma que cobijó la rúbrica del Pacto de Mayo hace dos años en una fría noche de la que fue testigo Mauricio Macri - que debió permanecer fuera de la misma tomando un café caliente-, también interviene Presidencia en la organización del tradicional acto. De hecho, este lunes por la tarde hubo contactos telefónicos entre funcionarios de ambas administraciones para ajustar detalles del acto.

Pero en Casa Rosada son tajantes al informar que las invitaciones a los mandatarios provinciales correspondieron a la provincia. Desde ese distrito confirmaron que Ceremonial provincial cursó invitaciones " a todos los gobernadores pero su asistencia dependerá de la agenda de cada uno ". En Balcarce 50 también explican que muchos gobernadores ya tenían organizados actos por el Día de la Independencia en sus propias provincias.

"Es algo usual" convocar a todos los mandatarios provinciales para la celebración del Día de la Independencia, recordaron otras dos calificadas fuentes oficiales consultadas. Pero si bien en 2024 se reunieron en la capital tucumana unos 18 mandatarios provinciales en ocasión de la firma del Pacto de Mayo , el año pasado solo estuvo Jaldo encabezando la ceremonia.

"Por ahora no tenemos nada", dijeron cerca de Kicillof en relación a una eventual convocatoria desde la provincia norteña. En la Casa de Gobierno de calle 6 aseguran que el mandatario provincial tiene diálogo con Jaldo más allá de las diferencias políticas entre ambos, pero reconocen que sí existen fuertes discrepancias con el Ejecutivo nacional al que acusan de ser "irrespetuoso con la oposición".

Como sea, el propio jefe de gabinete, Diego Santilli, que será uno de los integrantes de la comitiva oficial se subirá este miércoles a las 22 al ARG-01 para partir desde el sector militar del Aeroparque metropolitano a la capital tucumana, este lunes estuvo haciendo "algunos llamados" para convocar a los gobernadores aliados al acto por el Día de la Independencia.

Si bien en el oficialismo reconocen que "hay un listado en formación" de posibles participantes, reconocen que la foto final del encuentro previsto para los primeros minutos del 9 de julio tendrá su correlato político, tal como sucedió en la asunción del sucesor de Manuel Adorni en el Salón Blanco, donde concurrieron 13 caciques provinciales en claro respaldo al flamante funcionario .

Antes de la excursión a la capital tucumana, habrá "mesa política" en Casa Rosada . Finalmente la reunión se realizará este miércoles, a las 17, en las oficinas oficina que Santilli tiene en el ex ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.

Será el primer encuentro de este tipo bajo la coordinación del flamante funcionario. En comparación con el último, registrado el 11 de junio, no estará el "renunciado'" Manuel Adorni pero si se incorporará el secretario de Comunicación, Fabián Gutiérrez.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín