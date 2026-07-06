Indagan a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero de Fred Machado

El ex diputado de la nación y economista José Luis Espert será indagado este martes en la causa en la que está acusado de presunto lavado de 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado que blanqueó con la compra de dos vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso.

Espert deberá presentarse a las 10:30 horas ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal federal Fernando Domínguez , quien pidió su indagatoria, informaron a Clarín f uentes judiciales. La citación estaba prevista para la semana pasada pero se demoró siete días más por un planteo de su defensa para tener más tiempo de analizar el expediente.

La acusación contra Espert señala que blanqueó esos 200 mil dólares con la compra de dos vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso en la localidad atlántica bonaerense Costa Esmeralda.

Se trata de 200 mil dólares que en 2020 le transfirió Machado por un contrato de asesoramiento en su empresa “Minas del Pueblo”, una minera de Guatemala. Pero para el fiscal Domínguez ese acuerdo fue una simulación para poder justificar el envío de dinero proveniente de ilícitos porque Machado llegó a un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos –donde está detenido- por los delitos de lavado de dinero y fraude en operaciones comerciales con aviones. También estaba acusado de narcotráfico pero ese delito fue descartado.

El vínculo Espert-Machado viene de 2019 cuando el empresario financió la campaña presidencial de ese año del economista. Le prestó su avión privado para hacer más de 30 vuelos de campaña y para presentar un libro y un auto blindado. Por esos hechos Espert tiene otra causa judicial.

La denuncia por el contrato con "Minas del Pueblo" la presentó el dirigente peronista Juan Grabois . Fue en plena campaña para las elecciones legislativas del año pasado en la que Espert encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por "La Libertad Avanza".

Espert relativizó el vínculo con Machado y nunca quiso contestar si había recibido los 200 mil dólares. Pero luego se conocieron los viajes en el avión privado de Machado, un video en la pileta de su casa y que el contrato era por un millón de dólares.

Finalmente, Espert renunció a su candidatura y se tomó licencia como diputado nacional . La justicia allanó su casa de la localidad bonaerense de San Isidro en octubre del año pasado y su despacho de Diputados. Le secuestraron su celular, computadoras y documentación sobre su vínculo con Machado.

Por su parte, Machado fue extraditado en noviembre del año pasado a los Estados Unidos desde Argentina, donde estaba detenido bajo prisión domiciliaria en su casa de Viedma, en Río Negro.

En la causa penal, junto con Espert también fueron citados a indagatoria su contador Mariano Cosentino y como persona jurídica la empresa Varianza SA que se constituyó para utilizarse en la maniobra.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín