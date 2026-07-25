Una policía se quitó la vida frente a una comisaría de La Matanza mientras su exnovio realizaba una denuncia en su contra

Una oficial de la Policía de la Ciudad se mató este sábado al dispararse en la cabeza frente a una comisaría del partido bonaerense de La Matanza.

Todo ocurrió en la puerta de la dependencia policial San Carlos, donde la mujer había llegado después de que su expareja fuera a denunciarla por daños .

Fuentes policiales indicaron a TN que el hombre de 27 años se presentó junto a sus padres en esa sede de la calle Bedoya al 3400 para denunciar a su exnovia, la oficial primera Leila Salomé Sosa , de 37.

Según su relato, ella había llegado a su casa y le rompió los vidrios de su auto y del vehículo de su padre.

Mientras el denunciante era entrevistado por el personal policial, Sosa llegó a la comisaría en un estado de visible alteración y permaneció unos minutos en la vereda a la espera de dar su versión de los hechos.

Sin embargo, cuando la oficial de servicio retomó la entrevista con el denunciante, se escuchó una detonación . Los efectivos salieron de inmediato y constataron que la policía se había efectuado un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria .

Pocos minutos después, una ambulancia acudió a la escena y la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien , donde entró sin vida.

En el lugar fue secuestrada la pistola reglamentaria Pietro Beretta utilizada en el hecho. A su vez, la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios dispuso la realización de las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.

Los investigadores establecieron que existía una denuncia previa por violencia , que fue realizada el 12 de julio por la madre del denunciante, quien había solicitado una medida de restricción perimetral contra la oficial .

Luego de conocerse la muerte de Sosa, familiares de la mujer llegaron a la comisaría y, al advertir la presencia del denunciante, tiraron piedras contra el frente de la dependencia . El ataque provocó la rotura de algunos vidrios. No hubo heridos.

La causa fue caratulada como “ suicidio ” y quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Fuente: TN