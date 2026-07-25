Llevar una almendra y una hoja de laurel envueltas en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En el mundo del Feng Shui , hay distintos elementos o alimentos cargados de valor simbólico y terminan influyendo en las energías de una persona y su buena suerte.

En este sentido, hay una práctica que cada vez es más popular por ayudar a atraer la prosperidad, la abundancia y las buenas energías: llevar una almendra y una hoja de laurel envueltas en papel aluminio .

Si bien no hay evidencia científica que respalde sus efectos, esta costumbre se apoya en creencias populares y en algunas interpretaciones de la filosofía china, donde tanto la almendra como el laurel representan crecimiento, éxito y protección .

Algunas personas aconsejan renovar la almendra y la hoja de laurel cuando se deterioran o al comenzar un nuevo mes, como una forma simbólica de renovar las intenciones .

Más allá de su popularidad, es importante recordar que este tipo de prácticas no tiene respaldo científico y sus supuestos beneficios forman parte de tradiciones, creencias culturales y rituales transmitidos de generación en generación.

Fuente: TN