Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

La Justicia activó una Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Iara Ayelén Duprat , una adolescente de 17 años que desapareció en la ciudad de Curuzú Cuatiá , provincia de Corrientes . La joven fue vista por última vez el viernes y, desde entonces, nadie volvió a contactarse con ella.

Las autoridades difundieron su descripción física con el objetivo de facilitar su identificación y solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrarla.

La madre de la adolescente, Alejandra, contó a TN que su hija se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblo cercano. El hombre, que está en pareja con la chica desde hace un año, quedó demorado y colabora con las autoridades.

“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular ”, informó la mujer, a la vez que aseguró que no le otorgó información de su ubicación. “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”, sumó.

Alejandra afirmó que su hijo llegó a encontrarse con su novio y que él “habría querido llevársela a Brasil” . Pese a ello, la madre sostuvo que el hombre está a disposición de la Justicia y que era indagado por estas horas.

Según la información oficial, Duprat es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes .

Como señas particulares, se indicó que la joven, apodada como “ Kiara ”, tiene un tatuaje en una de sus manos con la inscripción “Dalil” acompañado de mariposas, otro en las costillas con la inscripción “Mauricio” y un tercero con la inscripción “Bryan”.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su paradero se comunique de inmediato a la línea 134 , un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para recibir datos vinculados a la búsqueda.

Fuente: TN