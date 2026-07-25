Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de Lautaro Servín, el adolescente asesinado cuando iba al colegio con su papá

La Policía detuvo este viernes a los dos principales sospechosos por el crimen de Lautaro Servín , el adolescente de 17 años que fue asesinado a tiros por motochorros cuando iba camino a la escuela junto a su papá en San Francisco Solano.

Según pudo saber TN , los detenidos fueron identificados como Lautaro Franco , de 18 años y L.R. un menor de 17. Se los acusa de haber sido los autores del hecho que ocurrió el 23 de junio por la mañana.

Ambos quedaron acusados por los delitos de homicidio calificado criminis causa y por el empleo de arma de fuego, además de robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Homicidios y se realizó en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Sur II y la DDI de Lomas de Zamora.

Tras el crimen, los agentes llevaron a cabo un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de las dos motos utilizadas por los delincuentes antes y después del ataque.

A partir de esas imágenes, determinaron que los sospechosos iniciaron y finalizaron el recorrido en el barrio 2 de Abril , donde funcionaba una banda dedicada al robo de motos.

Varios vecinos señalaron que el grupo se reunía en una metalera ubicada sobre la calle Jilguero. Allí fueron identificados, entre otros, Lautaro Franco y L.R.

Los investigadores también establecieron que, minutos antes del asesinato de Servín, los mismos delincuentes habían robado una moto Motomel 110 a dos jóvenes en la esquina de Presidente Perón y Río Negro. Una de las víctimas aportó una descripción detallada de los atacantes y de los rodados utilizados durante el asalto.

Uno de los elementos clave de la causa fue una pericia balística . Los especialistas determinaron que la vaina calibre 9 milímetros hallada en la escena del crimen había sido disparada por la misma arma utilizada en un ataque ocurrido el 15 de mayo, en el que L.R. había sido imputado por abuso de armas tras dispararle a un vecino durante una discusión .

Durante la investigación, también se realizaron allanamientos en los que se secuestraron celulares y prendas de vestir. En uno de los dispositivos atribuidos a Franco, los investigadores encontraron una foto en la que aparecía sobre una motocicleta Honda GLH con un guardabarros delantero rojo, una característica que coincidía con la moto captada por las cámaras de seguridad durante el crimen .

Además, el análisis de los teléfonos reveló conversaciones que, según los investigadores, indicaban que familiares de Franco conocían la identidad de los autores poco después del asesinato y habrían coordinado maniobras para ocultar pruebas y entorpecer la investigación.

Franco permanecía prófugo desde que se ordenó su detención. Sin embargo, este viernes se presentó junto a su familia en la Comisaría Sexta de Lomas de Zamora y quedó a disposición de la Justicia.

Ese mismo día, L. R. fue interceptado por efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown mientras circulaba en una moto sin documentación. Aunque inicialmente una fiscalía de menores había dispuesto su libertad en otra causa, finalmente el Juzgado de Garantías del Joven avaló su detención por el homicidio de Lautaro Servín .

El asesinato ocurrió el 23 de junio, cerca de las 7:40, cuando Lautaro iba al colegio acompañado por su padre, Marcelo Servín. En el camino fueron interceptados por dos motochorros que intentaron asaltarlos .

Durante el ataque, uno de los delincuentes disparó varias veces contra el adolescente. De acuerdo con el testimonio de su padre, cuando los ladrones advirtieron que todavía estaba con vida volvieron a abrir fuego antes de escapar .

Un vecino trasladó de urgencia al joven al Hospital Oñativia, donde los médicos confirmaron que había recibido un disparo en la espalda. Pese a los intentos por salvarlo, murió poco después.

“Él se les tiró encima. No me dejó llegar a cubrirlo yo a él. Él me cubrió a mí. Le dispararon y uno de los tiros le dio en el corazón . Se me murió en los brazos ”, contó Marcelo en una entrevista con Telenoche.

Fuente: TN