Una pareja y su hijo de tres años murieron en un impactante choque entre una moto y una camioneta en Chaco

Tres integrantes de una familia, entre ellos un nene de tres años, murieron luego del choque entre una camioneta y la moto en la que viajaban por un camino rural de Villa Ángela , en Chaco .

Todo ocurrió minutos antes de las 19 del sábado cerca de Colonia Juan José Paso, ubicada a unos 12 kilómetros del casco urbano de la ciudad. El lugar tiene una calzada de tierra y las causas del choque todavía son investigadas por la Justicia.

Fuentes policiales indicaron que una camioneta gris impactó de frente contra una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en la que viajaban tres personas.

Cuando llegaron las ambulancias y el personal de Salud Pública, los médicos constataron que los ocupantes de la moto habían muerto en el acto .

Horas después, las autoridades identificaron a las víctimas como Alejandro Báez , de 22 años; Ornella Ana Luz Segovia , de 19; y Nahir Yadiel Báez , de 3. Los tres vivían en Villa Ángela, lo que generó una profunda conmoción entre los vecinos de la ciudad.

El conductor de la camioneta , un hombre de 51 años, fue ileso. Por disposición judicial fue trasladado bajo custodia al Sanatorio Sur Chaqueño para ser sometido a controles médicos y al correspondiente examen de alcoholemia .

Después del choque, el fiscal de Villa Ángela, Sergio Ríos, se presentó en el lugar para supervisar las primeras actuaciones. La escena fue preservada por efectivos del Departamento de Seguridad Rural, mientras que peritos del Gabinete Científico realizaron las tareas para reconstruir cómo ocurrió el impacto.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados a la morgue del hospital local para la realización de los estudios forenses ordenados por la Justicia. Una vez concluidos los procedimientos, serán entregados a sus familiares para la despedida.

La investigación continúa para determinar la mecánica del choque y establecer si existió algún tipo de responsabilidad penal en el hecho.

Los familiares y amigos de la familia utilizaron las redes sociales pare dedicarles sentidos mensajes.

Una tía de Báez escribió: “ Te llevaré en mi corazón siempre sobrino, me duele tu partida. Me quedo con los mejores momentos que pasamos juntos, cada charla y cargada a tu tía".

El club en donde el joven jugaba también posteó un emotivo mensaje: “En nombre de Camping Fútbol Club, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias por la partida de Báez Alejandro, quien en vida defendió nuestros colores con entrega y pasión” .

“Acompañamos a su familia, seres queridos y amigos en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso y recordando con cariño su paso por nuestra institución”, agregó.

Un amigo se sumó a las despedidas y manifestó: “Se nos fue una gran persona. Te voy a extrañar mucho, mi querido”.

Fuente: TN