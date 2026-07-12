Ni caminar 10.000 pasos ni correr una hora: el ejercicio que más recomiendan los cardiólogos después de los 50

Aunque muchas personas creen que caminar 10.000 pasos por día o correr durante una hora es la mejor forma de cuidar el corazón después de los 50 , los cardiólogos destacan que existe otro ejercicio igual o incluso más importante. Se trata del entrenamiento de fuerza o resistencia, una práctica que ayuda a preservar la masa muscular y mejora distintos indicadores de salud cardiovascular.

La clave está en que, con el paso de los años, el cuerpo pierde masa muscular de forma natural. Incorporar ejercicios de fuerza permite contrarrestar ese proceso y reducir factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado.

El cardiólogo Barry A. Franklin , uno de los autores de la actualización científica de la American Heart Association (AHA) sobre entrenamiento de fuerza, explica que este tipo de ejercicio no solo fortalece los músculos, sino que también produce efectos favorables sobre la salud cardiovascular. Según el documento, combinar ejercicios de fuerza con actividad aeróbica mejora la presión arterial , el control de la glucosa, el colesterol y la composición corporal, especialmente en adultos mayores.

Por eso, los especialistas recomiendan incorporar ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana, además de realizar actividad aeróbica de manera regular.

No todas las personas envejecen de la misma manera. Hay varios factores que influyen en la salud cardiovascular:

Esto explica por qué los cardiólogos consideran que fortalecer los músculos es una estrategia fundamental para mantener la autonomía y proteger el corazón.

Uno de los puntos que destacan los expertos es que pensar que el ejercicio aeróbico por sí solo alcanza puede ser un error.

Si bien caminar, andar en bicicleta o nadar siguen siendo actividades fundamentales, dejar de lado el entrenamiento de fuerza implica perder una herramienta clave para conservar la masa muscular, mejorar el metabolismo y reducir el riesgo cardiovascular.

Para comenzar una rutina, los cardiólogos recomiendan:

Fuente: TN