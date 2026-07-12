Una mujer quiso viajar con cocaína escondida en sus genitales y fue detenida en la terminal de Chaco luego de un llamado anónimo

Una mujer fue detenida en la terminal de ómnibus de Villa Ángela, en Chaco, luego de que la Policía descubriera que transportaba cocaína escondida en sus genitales.

El insólito operativo empezó a partir de un llamado anónimo que alertó a los investigadores sobre el traslado de estupefacientes en un colectivo de media distancia.

La denuncia llegó a la División Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela, que dio aviso a la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Con autorización judicial, los policías montaron un operativo de vigilancia en la terminal y en distintas paradas de colectivos de la ciudad.

La espera dio resultado cuando la sospechosa se bajó del micro y fue interceptada por los policías . Durante la inspección le encontraron pequeñas dosis de una sustancia blanquecina , un celular, anotaciones y los pasajes del viaje.

Sin embargo, los investigadores sospechaban que la mujer transportaba una cantidad mayor de droga . En ese momento, ella manifestó que estaba embarazada , por lo que fue trasladada al Hospital Salvador Mazza para una revisión médica.

Una profesional constató que llevaba oculto en sus genitales un envoltorio cilíndrico . Al ser sometido a la prueba de campo, el contenido dio positivo para cocaína.

El paquete contenía un total de 51,16 gramos de la droga , que fue secuestrada junto con el teléfono y el resto de los elementos de interés para la investigación.

Por disposición de la Justicia, la mujer quedó notificada de su aprehensión e imputada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La investigación continuará para determinar el origen y el destino de la cocaína que transportaba.

Fuente: TN