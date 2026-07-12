Un ajuste de cuentas y un sospechoso identificado: qué se sabe del asesinato del joven durante los festejos por la Selección

La Justicia ya identificó al presunto autor del crimen de Matías Gerardo Ochong , el joven de 20 años asesinado de tres disparos durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial. Los investigadores indicaron a TN que la principal hipótesis sobre el ataque es que sería un ajuste de cuentas .

El sospechoso es un hombre oriundo de la localidad santafesina de Frontera. Si bien ya lograron establecer su identidad y trabajan para localizarlo, hasta el momento no fue detenido ni la Fiscalía difundió su nombre.

Las mismas fuentes indicaron que una de las principales hipótesis apunta a que el homicidio estaría relacionado con conflictos vinculados al narcotráfico . Esa línea todavía no fue confirmada de manera oficial por la Fiscalía, los investigadores creen que el ataque estuvo dirigido específicamente contra la víctima y que no fue un hecho al azar .

Ochonga era oriundo de Frontera, aunque tenía domicilio registrado en San Francisco. Según pudo saber TN , había recuperado la libertad durante la primera semana de julio luego de permanecer detenido en una cárcel de la provincia de Santa Fe. También tenía antecedentes por robo y robo calificado.

El crimen ocurrió la madrugada de este domingo cerca de las 2.12 en la esquina de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, en pleno centro de San Francisco, donde cientos de personas celebraban el triunfo de Argentina ante Suiza.

En medio de la multitud, el atacante se acercó a Ochonga y le disparó tres veces por la espalda a quemarropa antes de escapar .

De acuerdo con el parte policial, los agentes encontraron al joven tirado sobre la calle y, ante la imposibilidad de que una ambulancia llegara hasta el lugar por la gran cantidad de personas que participaban de los festejos, decidieron trasladarlo en un patrullero al Hospital J. B. Iturraspe. Sin embargo, al llegar al centro de salud los médicos solo pudieron confirmar su muerte.

Fuente: TN