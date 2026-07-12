Córdoba: un joven de 20 años fue asesinado a tiros durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina

Un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda mientras una multitud festejaba el triunfo de la Selección ante Suiza en la localidad de San Francisco, Córdoba .

El ataque ocurrió cerca de las 2.10 de la madrugada de este domingo, en la intersección de 25 de Mayo y Libertador Norte , frente al Centro Cívico.

Según testigos, el agresor disparó a quemarropa y escapó entre la gente que se había reunido para celebrar el pase de la “Albiceleste” a la semifinal de la Copa del Mundo.

La periodista Cecilia Castaño, de La Voz de San Justo , relató que el hecho se produjo cuando había familias enteras en la calle. “En un momento la gente empezó a correr y gritar cuando escuchó los disparos, que fueron a corta distancia. Por eso, la Justicia sostiene que fue un crimen puntual. No hubo otros heridos”, detalló.

Fuentes de la investigación confirmaron que el joven asesinado tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el 3 de julio , apenas días antes del crimen. Al momento del ataque, cumplía libertad condicional, un dato que la Justicia considera clave para reconstruir el contexto del homicidio.

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentes, aunque los investigadores siguen reuniendo pruebas para determinar el móvil y dar con el autor de los disparos, según informó Cadena 3 .

La fiscalía interviniente ordenó distintas medidas para esclarecer el crimen, que conmocionó a toda la ciudad en una noche que debía ser de festejo.

Hasta el momento, no hay detenidos , pero el autor del ataque estaría identificado, según fuentes vinculadas a la causa. El caso sigue bajo investigación y la Justicia busca avanzar en la detención del responsable.

Fuente: TN