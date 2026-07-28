Una jubilada de 76 años murió tras ser sometida por error a una cirugía destinada a otra paciente

INTERNACIONALES





Una mujer de 76 años con cáncer de intestino murió tres días después de ser sometida por error a una cirugía que estaba destinada a otra paciente en el Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, en el estado brasileño de São Paulo. El caso es investigado mientras la familia denuncia negligencia médica.





Jandira Marina Dias Braga había sido internada a comienzos de junio debido a una obstrucción en su bolsa de colostomía. Según relató su nieta, durante la atención inicial ya se habían producido confusiones, ya que el personal le administró medicación destinada a otra paciente con el mismo nombre.





De acuerdo con la familia, inicialmente los médicos informaron que Jandira no estaba en condiciones de ser operada. Sin embargo, esa misma noche fue trasladada al quirófano, donde le realizaron por equivocación una gastrostomía endoscópica, procedimiento que correspondía a otra paciente.





El error fue descubierto recién durante el cambio de guardia, cuando el equipo médico advirtió que la verdadera paciente seguía esperando la intervención. Los profesionales informaron lo ocurrido a la familia y reconocieron la equivocación, aunque sostuvieron que el procedimiento podía representar un "beneficio clínico" para la mujer.





Los familiares aseguran que, tras la cirugía, Jandira comenzó a presentar fiebre y taquicardia, con un rápido deterioro de su estado de salud. Finalmente, ante el agravamiento del cuadro, se decidió brindar cuidados paliativos y la paciente falleció el 11 de junio.





Por su parte, el Hospital Beneficência Portuguesa afirmó que una evaluación médica concluyó que la cirugía realizada por error no modificó el pronóstico de la paciente. La institución informó que abrió una investigación interna, reforzó sus protocolos de seguridad, notificó a los organismos profesionales correspondientes y aplicó sanciones administrativas, incluidos despidos de los profesionales involucrados.