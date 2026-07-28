Se reanudó el juicio por la desaparición de Loan: declaran policías que podrían complicar al excomisario acusado de encubrimiento

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudó hoy en Corrientes, luego del receso por la feria judicial, con una audiencia que podría marcar un punto de inflexión para uno de los acusados: el excomisario Walter Maciel.

El Tribunal Oral Federal se reunió en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional para escuchar a cuatro nuevos testigos, entre ellos dos efectivos policiales que intervinieron durante las primeras horas de la búsqueda del nene de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Se trata de Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre. Las declaraciones de ambos generan expectativa porque podrían aportar detalles sobre cómo actuó la Policía desde el momento en que se denunció la desaparición y, en particular, sobre el rol que desempeñó Maciel, quien está acusado de haber desviado la investigación para favorecer a los responsables del hecho.

Sus testimonios podrían reconstruir minuto a minuto las primeras decisiones adoptadas por la fuerza y establecer quién impartió las órdenes durante esas horas decisivas.

Además de Duarte y Alegre, estarán sentados ante el tribunal Víctor Hugo Fernández y Virginio Leonardo Medina, dos testigos que declararon durante la instrucción. Según pudo saber TN , Fernández es un panadero de la localidad de 9 de Julio, papá de algunos de los nenes que estuvieron en el naranjal.

Hasta el momento ya declararon 19 testigos en las primeras nueve audiencias del debate. Entre ellos estuvieron María Noguera y José Peña , los padres de Loan, además de seis hermanos, la abuela, dos tíos y dos primas del niño, quienes reconstruyeron la jornada en la que desapareció.

Por su parte, ninguno de los 17 acusados aceptó declarar hasta el momento y todos continúan guardando silencio frente a las acusaciones. Diez de ellos enfrentan cargos vinculados a la investigación impulsada por la Fundación Lucio Dupuy.

El debate oral comenzó el pasado 16 de junio con una demora luego de que uno de los imputados por la Fundación Dupuy, Federico Rossi Colombo, no se presentara en la primera audiencia.

Tras la designación de Juliana Machado, nueva defensora oficial de Rossi Colombo, el Tribunal -integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- decidió reiniciar el juicio desde el inicio para garantizar el derecho de defensa y evitar futuras nulidades.

Ahora, luego de la feria judicial, el proceso retomará su marcha con una nueva etapa de testimonios que podría resultar determinante para definir las responsabilidades de los acusados.

La audiencia de este martes se llevará a cabo, como las anteriores, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. Además de escuchar a los nuevos testigos, el Tribunal Oral Federal deberá resolver si las próximas audiencias continuarán en esa sede o si el proceso será trasladado a otro lugar.

Fuente: TN