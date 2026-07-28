Se negó a declarar la mujer detenida por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell: la Justicia evalúa modificar la acusación

La mujer detenida por la muerte de su hija de dos años en Villa Gesell se negó a declarar este lunes durante la indagatoria ante la Justicia.

Mientras tanto, los investigadores analizan la posibilidad de modificar la calificación legal de la causa. Por ahora no hubo cambios formales, aunque una de las hipótesis que se evalúan es que la imputación pase de abandono de persona a homicidio agravado por el vínculo.

Esa eventual modificación aún no fue definida: dependerá del avance de la investigación y las pruebas que continúan incorporándose al expediente.

La sospechosa, Lucía Sosa , había llevado el cuerpo de su hija al Hospital Municipal Arturo Illia y aseguró que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Sin embargo, la autopsia reveló que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia . Es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva , que derivó en un paro cardíaco.

Ese informe contradijo la versión que había dado la madre ante los investigadores y orientó la investigación hacia un presunto homicidio.

La sospechosa ya había quedado en el centro de la investigación porque, años atrás, había sido juzgada por las muertes de otras dos de sus hijas. En aquel expediente había sido absuelta, aunque ese antecedente volvió a cobrar relevancia tras el fallecimiento de la nena de dos años.

La fiscalía ahora intenta reconstruir los últimos movimientos de la mujer y determinar qué ocurrió dentro de la casa antes de la muerte de la menor.

La muerte de la nena reavivó un caso que había conmocionado a la ciudad costera. En 2018 , Sosa fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín , su beba de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

Durante el juicio también se analizó la muerte de otra hija de la mujer , una beba de seis meses que había fallecido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Fuente: TN