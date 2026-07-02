Un nene de 11 años le robó la camioneta a sus padres y mató a nueve monjes: las impactantes imágenes

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Un fatal accidente que terminó con la vida de nueve monjes budistas conmociona a Tailandia este jueves. Un nene de 11 años le robó la camioneta a sus padres y embistió a un grupo de religiosos que realizaba una extensa peregrinación.





El impactante episodio ocurrió en la provincia de Mukdahan, a unos 600 kilómetros al noreste de la capital, Bangkok.





Según el relato de testigos, 35 monjes acompañados por cinco seguidores laicos habían iniciado un peregrinaje a pie y debían terminarlo en la provincia de Ubon Ratchathani, haciendo un recorrido total de más de 200 kilómetros. Estaban en plena caminata cuando fueron embestidos.





Ahora las autoridades intentan determinar cómo el niño quedó en poder de la camioneta y buscan avanzar con un proceso penal contra sus padres por negligencia. El menor se encuentra bajo custodia y sería interrogado.





Así fue el momento de la peregrinación fatal





Imágenes de una cámara de seguridad compartidas por un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una carretera antes de que la camioneta se estrelle contra ellos.





El abad -monje principal- de Mukdahan, dijo que los primeros cinco monjes del grupo, que caminaba en sentido contrario al tráfico, pudieron apartarse al ver al vehículo desviarse, pero el sexto y varios de los que caminaban tras él fueron arrollados.





Según reportes oficiales, cinco de los monjes murieron en el lugar del accidente y otros tres fallecieron en el hospital. La oficina provincial de Mukdahan anunció más tarde la muerte de una novena víctima.





Otros 20 religiosos fueron hospitalizados, cuatro de ellos en estado crítico y 10 con heridas graves, según la administración provincial.





"El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa" del accidente, dijo a la prensa Pairoj Thaiphutsa, comandante de la policía provincial de Mukdahan luego del incidente.





"Pedimos a los padres que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal", agregó.





Al lugar del accidente acudieron voluntarios y equipos médicos de emergencia a los 10 minutos de que ocurriera la tragedia. Rapidamente varios de los monjes heridos fueron trasladados al hospital, señaló el Departamento de Relaciones Públicas de Mukdahan en un comunicado.





"La camioneta nos embistió a toda velocidad"

Uno de los sobrevivientes, el monje Phra Sompong, contó que vio al niño acercarse al volante mientras recitaba el mantra "Buddho, Buddho", un mantra de meditación. "Luego, de repente el vehículo nos embistió a toda velocidad", señaló.





"Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo. Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por el aire", añadió.





Actualmente, hay cuatro monjes que se encuentran internados en estado crítico en un hospital local y otros diez presentan heridas graves.





Los monjes budistas en Tailandia ocupan un lugar central en la vida social y espiritual de Tailandia, donde son figuras profundamente respetadas y suelen participar en ceremonias y procesiones públicas.





El país, sin embargo, enfrenta uno de los peores índices de seguridad vial del mundo. Los accidentes fatales son frecuentes y, según las autoridades, suelen estar vinculados al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el escaso cumplimiento de las normas de tránsito.