Las declaraciones de Clara Muzzio contra la ESI convulsionaron la Legislatura porteña y obligaron al gobierno porteño a dar explicaciones

Las declaraciones recientes de la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio , contra la Educación Sexual Integral ( ESI ) convulsionaron ayer la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires , que se reunió en una sesión destinada a la presentación del informe del jefe de Gabinete del distrito, Gabriel Sánchez Zinny . Siete de 26 legisladores que se expresaron en la jornada centraron sus intervenciones en los dichos de la funcionaria, o al menos los mencionaron. Se trata de diputados locales que integran cinco de los siete bloques que componen el cuerpo, lo que forzó a Sánchez Zinny a brindar explicaciones sobre la implementación de la normativa.

En una entrevista publicada el sábado, Muzzio sostuvo que la ESI es una “trampa mortal” . “Estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada”, comentó en el medio Mdz. Además, tildó de “idea monstruosa” e “ideología siniestra” el hecho de que una institución educativa le señale a un niño “que tal vez nació en un cuerpo equivocado”.

“Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso”, afirmó, y convocó a revisar la normativa, que considera que “destruyó la cabeza de los niños” .

A su vez, el martes redobló la apuesta con una publicación en la red social X en la que indicó que “la ESI tampoco redujo las enfermedades de transmisión sexual” .

LA ESI TAMPOCO REDUJO LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Todos vimos el video donde una joven de 23 años cuenta cómo descubrió accidentalmente que la ampolla que tenía en su labio no era un herpes, sino sífilis. También, en el mismo video, dice que nunca había escuchado… pic.twitter.com/EuvEMGp9no

Más allá del revuelo que su postura suscitó en medios de comunicación y redes sociales, la vicejefa de gobierno –que preside la Legislatura– se convirtió este miércoles en blanco de cuestionamientos en el marco de una sesión especial que tenía como único objetivo la presentación del informe sobre el primer semestre de gestión a cargo de Sánchez Zinny.

La primera intervención de la ronda de preguntas de los legisladores correspondió a la jefa del bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores/PO (Partido Obrero), Vanina Biasi , y anticipó el clima que caracterizaría a la jornada: “Señor jefe de Gabinete, usted ha venido a esta Legislatura en medio de una acción de marketing, de un marketing muy reaccionario, llevado adelante en estos días por la vicejefa de gobierno que preside esta Legislatura”.

“La vicejefa utiliza la ESI para adjudicarle atributos como decirle a un niño que juega con muñecas que estaría en un cuerpo equivocado”, argumentó. En esta línea, le preguntó a Sánchez Zinny “en base a qué tipo de evidencia científica y de leyes se encuentra el gobierno de la Ciudad llevando adelante esta propaganda reaccionaria, mentirosa, con información falsa y por qué hay una funcionaria cobrando un salario muy abultado mensualmente esparciendo este tipo de información en nombre del gobierno de la Ciudad”.

A continuación, la presidenta de la bancada Ciudadanos Unidos/UCR (Unión Cívica Radical), Manuela Thourte , advirtió que la mayoría de los legisladores estaban “consternados” por las declaraciones de Muzzio. Entonces, consultó a Sánchez Zinny si “toda la gestión de Jorge Macri [jefe de Gobierno] respalda y sostiene” las declaraciones de la funcionaria, o si, por el contrario, se trató de una postura individual.

El larretismo también se hizo eco de los dichos de Muzzio. El titular del bloque Confianza y Desarrollo , Emmanuel Ferrario , le consultó al jefe de Gabinete –en la misma línea que Thourte– si él y Macri comparten la opinión de la vicejefa.

Además, en los días previos a la sesión, la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri publicó el video de Muzzio con la leyenda “ignorante y peligrosa” , un mensaje de X que compartió el legislador y exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta . Ninguno de los dos se pronunció durante la sesión.

Desde La Libertad Avanza (LLA), Juan Pablo Arenaza sostuvo que la postura de Muzzio es “prehistórica y conservadora” y que “no va a solucionar nada”, al tiempo que cuestionó a quienes consideran que la ESI es “una solución mágica de todos los problemas”. A su vez, propuso que cada bloque presente un proyecto al respecto y que la discusión se lleve a cabo en las comisiones “sin posiciones extremas”. “Es una decisión individual de las personas hacer de su sexualidad lo que se les ocurra” , concluyó.

Por su parte, Leandro Santoro , del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires , preguntó “qué piensa hacer el gobierno de la Ciudad con la ESI: ¿la van a discontinuar? ¿Van a seguir boicoteando todos los programas? ¿Van a continuar por la línea de la desacreditación de una de las pocas políticas públicas de Estado que tenemos en la Ciudad?”. Particularmente, a Muzzio le pidió que “reflexione” sobre sus dichos y que pida disculpas a las personas que ofendió. El legislador Matías Barroetaveña , de la misma bancada, se sumó a las palabras de Santoro.

Eliminar la E.S.I. para que "los niños no cambien de sexo" y cerrar las iglesias para que "los pobres no coman en la Ciudad ". Llegó el MALISMO a la CABA. pic.twitter.com/8bBgUUvVtj

María Bielli , también de Fuerza por Buenos Aires, se dirigió directamente a la presidenta de la Legislatura: “La ESI permite a miles de niños y niñas reconocer y romper con situaciones de violencia”. Y sumó: “Sus declaraciones fueron tan absurdas e infundadas que no merecerían de nosotros ni siquiera un reconocimiento. Pero se trata de la vicejefa de Gobierno, que debería velar por la protección y la promoción de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. Utilizar la ESI para salir de la relevancia política me parece repudiable ”.

Recién en este momento se manifestó Muzzio: “ A todos los diputados que se dirigen a mí: sin ningún problema podemos seguir conversando . Esta es una sesión para que el jefe de Gabinete responda las preguntas de gestión, si quieren aprovechar también pueden hacerle ese tipo de preguntas [de la administración]”.

El bloque oficialista Vamos por Más fue el único que no se refirió a los dichos de la presidenta de la Legislatura, junto al monobloque Transformación.

Luego de un cuarto intermedio, Sánchez Zinny sostuvo: “ La implementación de la ESI alcanza todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad . Sus contenidos se encuentran incorporados de manera transversal a los diseños curriculares vigentes. En este marco, la Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, los valores de las familias y asegurar que la enseñanza se desarrolle con criterio pedagógico acorde a cada etapa evolutiva”.

Sin embargo, matizó: “Ello no impide –como muchos legisladores lo manifestaron– la disposición de revisar y fortalecer las políticas implementadas ”. Durante su disertación no hizo mención a Muzzio.

Tras las declaraciones de Muzzio en Mdz, el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) envió una carta documento a la vicejefa de gobierno intimándola a que se retracte en 72 horas, plazo que se cumpliría el sábado según informó Paulón a LA NACION . En caso de que Muzzio no ratifique o rectifique sus dichos –que el texto califica de “vergonzantes”– en este lapso y por cualquier medio, Paulón avanzaría la semana próxima con una denuncia penal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación.

“ Utiliza un lenguaje discriminatorio y violento que incita al odio . No corresponde porque debe hacer cumplir la ley en la Ciudad”, señaló Paulón. En la carta documento, indica que la ESI permite conocer y sancionar abusos y violaciones sobre los niños y afirma que “las personas diversas son previas a la existencia del Estado y su reconocimiento legal fundado en la ‘biología’”.

Ante la consulta de LA NACION sobre la sesión en la Legislatura y la carta documento de Paulón, la vocería de Muzzio prefirió no sumar comentarios.

En la entrevista que suscitó la polémica, la vicejefa de gobierno también expresó su rechazo al aborto y al “feminismo radical” , y expresó su preocupación sobre la caída en la tasa de natalidad.

Además, ayer a la noche, tras la jornada en la Legislatura, reivindicó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que resolvió que “los estados pueden reservar las categorías deportivas femeninas para personas del sexo biológico femenino”, y así no dejar participar “a personas biológicamente del sexo contrario sin que ello constituya una violación de la ley”, explicó.

HISTÓRICO FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. EN DEFENSA DE LAS MUJERES La Corte Suprema de Estados Unidos dictó un fallo histórico en el que resolvió, por mayoría, que los estados pueden reservar las categorías deportivas femeninas para personas del sexo biológico femenino. Es… pic.twitter.com/PtfgaxIAa3

“Una obviedad que necesitó llegar a la Corte Suprema de Justicia estadounidense para decir que los hombres no tienen que competir deportivamente contra las mujeres, aunque esos hombres se perciban a sí mismos como mujeres”, concluyó.

Fuente: La Nación