Escape de gas en la autopista Dellepiane: se rompió un caño y está cortado el tránsito

Un caño de alta presión se rompió accidentalmente esta tarde mientras se trabajaba en las obras y provocó un escape de gas en la colectora de la Autopista Dellepiane.

Bomberos y personal de Metrogas trabajan en el lugar para controlar la pérdida. El tránsito está totalmente cortado en la zona y hay colapso en la Autopista Ricchieri.

La pérdida se produjo durante tareas de excavación realizadas por operarios de una empresa contratista, precisaron fuentes oficiales.

A su vez, una dotación de la Estación Lugano colaboró con una cisterna y el tendido de una línea de 38mm de manera preventiva.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN