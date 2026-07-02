Oasis vs. Maná: el fuerte cruce entre los cantantes de las bandas por el duelo entre Inglaterra y México en el Mundial

El Mundial entró en su etapa definitoria y la pasión se vive a flor de piel fuera de las canchas . La atmósfera previa al partido clave entre México e Inglaterra del próximo domingo 5 de julio se calentó inesperadamente en el mundo de la música con un cruce inesperado: el cantante de Maná, Fher Olvera, se cruzó con el artista británico Liam Gallagher . ”Ubícate, güey", soltó el mexicano en un video en las redes sociales de la banda.

Todo comenzó con una provocación directa en redes sociales por parte del menor de los Gallagher. El cantante de la legendaria banda Oasis encendió la polémica al asegurar categóricamente en su cuenta de X que la selección inglesa podría vencer a la mexicana por goleada en la próxima fase del Mundial. “Creo que le ganaremos a México 5 a 0″ , lanzó.

El mensaje del artista británico no tardó en encontrar una dura respuesta por parte del líder de Maná, que publicó un video en la cuenta oficial de Instagram de la banda. “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra por 5 a 0. A ver... no manches, ubícate güey, ¿5 a 0? Calmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va" , lanzó Olvera entre risas.

La réplica del artista mexicano fue rápida y llegó con un fuerte impacto en las redes sociales, ya que muchos usuarios se hicieron eco del video del cantante donde el artista apareció completamente envuelto en la bandera de su país para defender el orgullo azteca.

Con un tono firme, Olvera le pidió directamente a Gallagher que “se calmara” y mostrara un poco más de respeto por su selección nacional. El mexicano cerró la discusión invitándolo a esperar con paciencia el resultado final dentro de la cancha.

En cuanto a lo futbolístico, se espera un gran partido entre Inglaterra y México luego de que ambas selecciones mostraron ser muy fuertes en los 16avos. El conjunto mexicano tendrá a favor jugar de local en el Estadio Azteca, donde se hizo sentir el apoyo de su gente, la altura del estadio, que se encuentra 2240 metros sobre el nivel del mar.

Por su parte, los ingleses vienen en levantada tras el triunfo ante República Democrática del Congo y su capitán y figura, Harry Kane , llega en un momento inmejorable: es uno de los goleadores del torneo con cinco tantos . Con estos condimentos, se aguarda por un partido parejo que tendrá un desenlace no apto para cardíacos.

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Fuente: La Nación