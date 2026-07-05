Un instructor de vuelo murió al caer desde su avioneta en medio de una práctica en Córdoba: investigan las causas del accidente

Un instructor de vuelo de 42 años murió este sábado tras caer de una avioneta mientras realizaba una práctica aérea junto a una alumna. El episodio ocurrió en una zona rural de Toledo, en el departamento cordobés de Río Segundo.

La avioneta había despegado desde Coronel Olmedo cuando, por causas que todavía se intentan establecer, el instructor cayó al vacío en pleno vuelo .

Según informó ElDoce , tras el accidente, la joven que lo acompañaba logró controlar la aeronave y aterrizarla . Una vez en tierra, alertó a las autoridades sobre lo sucedido y señaló el sector donde había visto caer al instructor.

A partir de esa información, se montó un operativo de búsqueda en la zona y tras un rastrillaje, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo del hombre en un campo . Luego de que llegaran los servicios de emergencia, constataron su muerte .

La alumna tiene 22 años y su testimonio será una de las principales piezas de la investigación para reconstruir la secuencia de los hechos.

Actualmente, los investigadores trabajan para determinar qué provocó la caída del instructor y analizan la posibilidad de una eventual falla mecánica relacionada con alguna compuerta o sistema de seguridad de la aeronave. Sin embargo, tampoco descartan que se haya producido durante una maniobra de instrucción o por otra circunstancia.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron una hipótesis oficial y esperan el resultado de las pericias técnicas sobre la avioneta, además del análisis de las comunicaciones previas al aterrizaje .

Fuente: TN