Pocos lo saben: por qué los lentes tienen números escritos en el armazón y qué significan

Si alguna vez miraste el interior de las patillas de unos lentes , seguramente notaste una serie de números separados por cuadrados o guiones . Para muchas personas pasan completamente inadvertidos, pero en realidad contienen información importante sobre las medidas del armazón .

Estos códigos funcionan como una especie de “documento de identidad” de los lentes . Gracias a ellos, ópticas y fabricantes pueden identificar el tamaño exacto del modelo y facilitar que cada persona encuentre un armazón que se adapte correctamente a la forma de su rostro .

La mayoría de los armazones incluye una secuencia similar a esta: 52-18-145 .

Cada número hace referencia a una medida específica :

En algunos modelos también puede aparecer el código del color, el número de serie o el nombre del fabricante .

Elegir unos lentes no depende únicamente del diseño o de la moda. Un armazón con medidas incorrectas puede resultar incómodo , deslizarse constantemente o ejercer demasiada presión sobre la nariz y las sienes.

Por eso, conocer estos números resulta especialmente útil cuando una persona quiere volver a comprar el mismo modelo o realizar una compra por internet sin poder probarse el producto.

Si un par de lentes te resulta cómodo, buscar otro con medidas similares aumenta considerablemente las posibilidades de que el nuevo también se adapte bien .

En la mayoría de los casos, la numeración está grabada en la parte interna de una de las patillas . Algunas marcas la distribuyen entre ambas o la colocan en el puente del armazón.

Como suele estar impresa con caracteres muy pequeños, muchas veces es necesario acercar los lentes a la luz o utilizar una lupa para leerla correctamente.

Fuente: TN